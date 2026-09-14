Bei SpaceX kommt gerade wieder einiges zusammen. Ein neuer KI-Deal bringt ab Dezember rund 13 Mrd. US$ zusätzlichen Jahresumsatz auf Run-Rate-Basis, Starship steht vor dem nächsten wichtigen Test und auch Starshield wächst außerhalb der USA weiter. Für die Aktie bleibt damit genug Stoff drin, auch wenn die Bewertung inzwischen natürlich einiges vorwegnimmt. Der neue KI-Deal ist deutlich größer als gedacht Die spannendste Meldung kam Ende vergangener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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