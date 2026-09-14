Mit einem Kurseinbruch von fast -10% ist die Aixtron-Aktie am Montagmorgen der größte Verlierer im TecDAX und fällt fast wieder auf ihr 3-Monatstief bei 33 €. Warum geht es mit dem Chipproduktionsanlagenbauer heute so stark bergab und sollten Anleger hier nun zugreifen? Zwei Personen ziehen alles nach unten Die Aixtron-Aktie geriet zum Wochenbeginn unter die Räder eines allgemeinen Abverkaufs von Halbleitertiteln in der gesamten Welt. Auslöser dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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