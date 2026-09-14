Nachdem die Aktie von Assembly Biosciences zwischen Anfang Juni und Anfang September zwischenzeitlich rund 70% an Wert gewonnen hatte, korrigierte sie in der vergangenen Woche um fast 20%. Vorausgegangen waren eigentlich stark werttreibende News bei meinem Biotech-Favoriten - doch der Markt strafte die Aktie ab. Ich verrate die Hintergründe und wie es jetzt weitergeht. -20% nach +70%: Was ist hier passiert? Wiederholt reagierte der Markt kurzfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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