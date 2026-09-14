EQS-News: INDUS Holding AG
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ISS erhöht ESG-Rating der INDUS Holding AG auf "B-"
Bergisch Gladbach, 14. September 2026 - Die INDUS Holding AG hat ihr ISS ESG Corporate Rating auf "B-" erhöht. Damit zählt INDUS in der Vergleichsgruppe der Multi-Sector Holdings zu den besten 10 % der 94 bewerteten Unternehmen. Das Transparenzlevel der Gesellschaft wird mit "Very High" bewertet.
"Nachhaltigkeit ist für INDUS kein kurzfristiges Projekt, sondern ein langfristiger Wertschöpfungsprozess", sagt Dr. Jörn Großmann, für den Bereich Nachhaltigkeit verantwortlicher INDUS-Vorstand. "Die aktuelle Anhebung unseres ESG-Ratings zeigt, dass die in den vergangenen Jahren umgesetzten Maßnahmen zunehmend sichtbar werden."
Seit der erstmaligen Aufnahme in das ISS ESG Rating im Jahr 2015 hat INDUS ununterbrochen die Anforderungen für den Prime Status erfüllt. Nach langjährig stabilen Bewertungen auf dem Niveau "C+" wurde das Rating nun erstmals auf "B-" erhöht.
Die Höherstufung wirkt sich positiv auf die Finanzierungskonditionen von INDUS aus. In den ESG-linked Schuldscheindarlehen aus den Jahren 2020 bis 2023 mit Laufzeiten von bis zu zehn Jahren reduziert sich die Verzinsung der entsprechenden Tranchen um fünf Basispunkte (0,05 Prozentpunkte).
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14.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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