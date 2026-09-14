Münster (ots) -Ein Spielschein, sechs Richtige und ein Gewinn von knapp über 1,4 Millionen Euro: Ein LOTTO-Spieler, der seine Tipps in einer WestLotto-Annahmestelle im Rhein-Erft-Kreis abgegeben hatte, schaffte bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am Samstag (12. September) den Sprung zum Millionär.Ein Tipper aus dem Rhein-Erft-Kreis freut sich jetzt über 1.400.322,10 Euro: Der Glückspilz erzielte bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am vergangenen Samstag (12. September) in der Gewinnklasse 2 einen Volltreffer. Dafür waren sechs richtige Gewinnzahlen (16, 20, 25, 33, 39 und 45) in der vierten von insgesamt sechs gespielten Reihen ausschlaggebend - nur die Superzahl 0 fehlte. Der Spielauftrag war am Ziehungstag in einer WestLotto-Annahmestelle im Rhein-Erft-Kreis abgegeben worden. Der Einsatz betrug 11,45 Euro inklusive Bearbeitungsgebühr. Bundesweit kann ein weiterer Lottospieler ebenfalls sechs Richtige vorweisen: 1.400.322,10 Euro werden daher auch nach Rheinland-Pfalz überwiesen.Weitere GroßgewinneNeben dem Millionengewinn bei LOTTO 6aus49 gab es am selben Ziehungsabend einen weiteren Treffer in Nordrhein-Westfalen: Im Rhein-Sieg-Kreis wurde die Gewinnklasse 1 der Zusatzlotterie SUPER 6 erzielt. Dafür werden jetzt 100.000 Euro überwiesen. Einen Tag später, am Sonntag (13. September), gewann ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Paderborn bei KENO ebenfalls 100.000 Euro.Jackpot bei 50 Millionen EuroDa der Jackpot von LOTTO 6aus49 in der jüngsten Ziehung nicht geknackt worden ist, steigt er zur Ziehung am Mittwoch (16. September) auf 50 Millionen Euro (Chance 1:140 Mio.). Die Spielteilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen, unter www.westlotto.de und in der WestLotto-App möglich.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6351458