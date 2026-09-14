OpenAI verschiebt seinen Börsengang: Die Nachricht hat viele Börsianer am Wochenende aufgeschreckt. 700 Milliarden US-Dollar hat Big Tech mittlerweile in Rechenzentren und KI-Infrastruktur gesteckt. Gleichzeitig warnen Tech-Bosse, wie Anthropic-CEO Dario Amodei, vor den Gefahren immer mächtigerer Systeme, während politisch über Regulierung gestritten wird (die US-Regierung will KI entgegen aller Warnungen unreguliert lassen) - hier mehr lesen. Aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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