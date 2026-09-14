Erfolgsabhängiger Performance-Zins Die Legends SPV 3 - Sport Asset Finance AG & Co. KK, ein Unternehmen der LegendsOne Group, hat Anfang September den "Performance Bond 2026" (ISIN: DE000A4AUXXX) aufgelegt. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro, eine Laufzeit bis zum 31. August 2034 und ist mit einem festen Zins von 5,00 % p.a. ausgestattet, der quartalsweise ausgezahlt wird. Zusätzlich können Anleger von einem erfolgsabhängigen Performance- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH