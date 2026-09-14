Vergleichstechnologie ist längst mehr als ein Werkzeug zur Tarifsuche, sondern aktiver Faktor im Marktgeschehen. Neutralität ist damit kein technisches Merkmal, sondern eine bewusste strukturelle Entscheidung, sagt Markus Niederreiner, CEO der Smart InsurTech AG und Vorstand der Hypoport InsurTech AG. Wir sprechen in der Branche viel über Technologie: bessere Vergleichsrechner, mehr Daten, zunehmend auch über den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Dabei entsteht leicht der Eindruck, dass technologische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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