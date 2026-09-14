Berlin (ots) -- Leichtes Umsatzwachstum für 2026 auf 5,6 Milliarden Euro erwartet- Streaming-Dienste bleiben größtes Wachstumssegment im Markt- Marktdaten zeigen wirtschaftliche und gesellschaftliche RelevanzDie Zahlungsbereitschaft für Pay-TV und Video-Streamingdiente in Deutschland ist auch im gesamtwirtschaftlich schwierigen Umfeld und bei einem steigenden Kostenbewusstsein unverändert hoch. Die Gesamtumsätze aus Pay-TV und kostenpflichtigen Video-Streaming-Angeboten in Deutschland lagen 2025 mit 5,5 Milliarden Euro stabil auf Rekordniveau. Für das laufende Jahr 2026 rechnet der VAUNET - Verband Privater Medien mit einem leichten Anstieg der Gesamtumsätze um 1,3 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Größtes Wachstumssegment im Markt bleiben die Subscription-Video-on-Demand-Dienste, die 2025 ein Umsatzvolumen von 3,0 Milliarden Euro erreicht haben und für die der Verband in 2026 einen weiteren Anstieg auf 3,2 Milliarden Euro (+5 Prozent) erwartet.Die Zahl der Pay-TV-Abonnements in Deutschland ist im zurückliegenden Jahr auf insgesamt 15,8 Millionen gestiegen (2024: 15,2 Mio.). Für 2026 rechnet der VAUNET mit 16,4 Millionen (+3 Prozent) Pay-TV-Abonnements in Deutschland. Die Zahl der Abonnent:innen von Video-Streamingdiensten stieg im zurückliegenden Jahr auf 25,9 Millionen (2024: 25,4 Mio.) und soll laut VAUNET-Prognose im laufenden Jahr 2026 auf 26,7 Millionen Personen (+3 Prozent) ansteigen.Dies geht aus der VAUNET-Marktpublikation "Pay-TV & Paid-VoD in Deutschland 2025/2026" hervor, die der Verband heute in Berlin vorstellte. Sie dokumentiert die Marktentwicklung 2025 sowie die Markterwartung für 2026. Die Marktanalyse berücksichtigt sowohl die Entgelt-Umsätze nationaler als auch internationaler Anbieter und Plattformen in Deutschland, Werbeumsätze sind in diesen Zahlen nicht berücksichtigt.Frank Giersberg, VAUNET-Geschäftsführer: "Die Zahlungsbereitschaft für Pay-TV und Video-Streamingdienste bleibt in Deutschland auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten auf Rekordniveau. Größtes Wachstumssegment sind die Streamingdienste, aber auch die Nachfrage nach Pay-TV-Programmen bleibt auf sehr hohem Niveau. Einnahmen aus Abo-basierten Geschäftsmodellen sind - neben der Werbung - unverzichtbare Refinanzierungsgrundlage audiovisueller Medien und müssen von Politik und Regulierung durch positive Rahmenbedingungen in ihrer Entwicklung gestärkt werden."Saevar Lemke, Geschäftsführer SPIEGEL TV Geschichte + Wissen sowie Vorsitzender des VAUNET-Arbeitskreises Pay-TV: "Die stabile Marktentwicklung bestätigt die anhaltende Wertschätzung für exklusive, qualitativ hochwertige Inhalte. Diese Beständigkeit ist ein klares Zeichen hoher Zuschauerloyalität und unterstreicht das anhaltende Vertrauen in die vielfältigen Pay-TV-Marken und SVoD-Angebote unserer Mitglieder und Plattformpartner, die mit viel Sorgfalt und Leidenschaft kuratiert werden. Unsere Sender SPIEGEL Geschichte und Curiosity Channel vereinen dabei lokale Relevanz und globale Perspektiven zu einem Premium-Doku-Portfolio, das durch unseren Streaming-Dienst Curiosity Stream abgerundet wird."Nicole Agudo Berbel, Geschäftsführerin und Chief Distribution & Partnerships Officer bei ProSiebenSat.1: "Der Streaming-Markt wächst weiter. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Kombination aus Content, Aggregation und einfachem Zugang. Darauf setzen wir auch bei Joyn und schaffen so zusätzliches Wachstumspotential: Joyn ist als werbefinanziertes Angebot mit seinem hochkarätigen Inhalte-Portfolio und unseren Formaten wie aktuell "Joko & Klaas machen Urlaub" bei den Zuschauer:innen überaus erfolgreich. Außerdem vereint Joyn als Aggregator vielfältige Inhalte unterschiedlicher Partner. Das macht die Plattform mit zuletzt 12 Millionen Zuschauer:innen noch attraktiver."Henning Nieslony, Executive Vice President Streaming RTL Deutschland: "Im deutschen Markt steckt noch viel Potenzial für Bezahlinhalte - wenn Angebote konsequent aus Sicht der Kundinnen und Kunden gedacht werden. Die Nachfrage nach starken Inhalten ist da, die Zahlungsbereitschaft auch. Neues Momentum entsteht durch klarere Angebote, einfache Zugänge und starke Inhalte. Mit RTL und Sky können wir Entertainment und Sport künftig aus einer Hand gezielter entwickeln und neue Wachstumschancen erschließen."Eun-Kyung Park, SVP & Country Manager GSA bei The Walt Disney Company: "Streaming ist heute ein selbstverständlicher Teil der Mediennutzung. Die Entwicklung zeigt, dass sich Plattformen und Verbreitungswege zunehmend ergänzen und gemeinsam Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer schaffen. Dass die Zahl der Bezahl-Abonnements weiter steigt, bestätigt unseren Weg: Wir investieren in hochwertige Inhalte, innovative Nutzererlebnisse und starke Partnerschaften, damit unsere Angebote überall verfügbar sind, wo unser Publikum sie erwartet."Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director GSA bei Warner Bros. Discovery: "Die aktuellen VAUNET-Zahlen zeigen die anhaltend hohe Nachfrage nach hochwertigen Bewegtbildangeboten. Der erfolgreiche Start von HBO Max ist der beste Beweis dafür. Für uns ist das Ansporn, weiter in starke Inhalte wie 4 BLOCKS ZERO oder die kommende Harry Potter-Serie zu investieren und gemeinsam mit starken Partnern neue Reichweiten für unser Publikum zu erschließen."DownloadVAUNET-Publikation "Pay-TV & Paid-VoD in Deutschland 2025/2026" sowie Pressestatements und Pressemitteilung mit Pressefotos der Teilnehmenden des Pressegesprächs (https://vau.net/presse/publikationen/studien/vaunet-studie-pay-tv-paid-video-on-demand-in-deutschland/)Über VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland und vertritt die Interessen von rund 160 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen TV, Radio, Web und Streaming. Der Wirtschaftsverband setzt sich national und international für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der Branche sowie die Vermittlung ihrer besonderen gesellschaftspolitischen und kulturellen Bedeutung ein.Pressekontakt:Für Rückfragen:VAUNET | Hartmut SchultzT +49 (0)30 3 98 80-101 | hs@schultz-kommunikation.comSPIEGEL TV Geschichte + Wissen | Vanessa GillonE vanessa.gillon@curiositystream.comProSiebenSat.1 | Maurice BöhlerT +49 (0)160 479 88 31| maurice.boehler@seven.oneRTL Deutschland | Janine SteinT +49 (0)221 456-74410 | janine.stein2@rtl.deThe Walt Disney Company | Tom KirnT +49 (0)170 666 39 37| tom.kirn@disney.comWarner Bros. 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