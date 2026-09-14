München (ots) -Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, setzt mit der Eröffnung seines neuen Flagship Stores im Herzen seiner Gründungsstadt München einen weiteren Meilenstein beim Ausbau seiner stationären Präsenz. Nach dem erfolgreichen temporären Store nahe dem Odeonsplatz eröffnet Westwing nun seinen ersten Flagship Store und verlegt seinen Standort in die Residenzstraße 24, in eine der exklusivsten Einkaufsstraßen der Stadt. Der Store ist weit mehr als eine Verkaufsfläche: Er ist ein Ausdruck von Westwings Anspruch, die Superbrand in Design zu werden, und bietet Design Lovern ein kuratiertes Erlebnis, das hochwertiges Design, Handwerkskunst und zeitlose Inspiration miteinander verbindet.Auf mehr als 400 Quadratmetern über zwei Etagen wurde jedes Detail bewusst gestaltet. Den Auftakt macht "The Portal", ein markantes Eingangstor, das Besucherinnen und Besucher in die Welt des Beautiful Living eintauchen lässt. Ein weiteres Highlight ist der "Couchwalk", eine kuratierte Bühne für Westwings ikonische Polstermöbel. Er ersetzt klassische Raumkonzepte durch eine modulare Präsentation, die zum Anfassen und Probesitzen einlädt und Inspiration mit Produkterlebnis verbindet. Die Kasse, gefertigt aus markantem grünem Marmor und inspiriert von gestapelten Boxen, ist eine subtile Hommage an Westwings E-Commerce-Wurzeln, während die charakteristische Markenfarbe Ocean Wave gezielt Akzente setzt und dem Store eine unverkennbare ästhetische Identität und Persönlichkeit verleiht. Der Store präsentiert eine sorgfältig kuratierte Auswahl aus der Westwing Collection sowie ausgewählte Stücke von Partnermarken in eigenen Themenwelten für Wohnen, Essen, Schlafen und Dekoration, ergänzt durch einen Flower Market als zusätzliches inspirierendes Erlebnis.Mit dem Münchner Flagship Store führt Westwing sein Store Concept 3.0 ein. Das neue Konzept verbindet Online und Offline zu einem nahtlosen Erlebnis: Kundinnen und Kunden können stöbern, Produkte erleben und diese direkt vor Ort im Cash-and-Carry-Prinzip kaufen. Darüber hinaus sind digitale Touchpoints nahtlos in den gesamten Raum integriert: iPad-Stationen geben Design Lovern unmittelbaren Zugriff auf Westwings gesamtes internationales Sortiment über das vor Ort kuratierte Angebot hinaus. So verbindet der Store physisches und digitales Shopping zu einem einfachen, intuitiven Einkaufserlebnis. Ein weiteres zentrales Merkmal des neuen Store Konzepts ist der noch stärkere Fokus auf Produktexpertise. Im Vergleich zu bisherigen Stores ist der Münchner Flagship Store stärker in einzelne Produktkategorien unterteilt, in denen Design Lover verschiedene Varianten eines Möbelstücks direkt vergleichen und erleben können. Ergänzt wird dieses Erlebnis durch Westwings hauseigenen Design Service, der Kundinnen und Kunden mit individuellen Interior-Beratungen dabei unterstützt, ihre persönliche Vision in ein stimmiges und ganzheitliches Wohnkonzept zu übersetzen und damit eine Premium-Alternative zu klassischen Interior-Design-Services bietet."Mit unserem Flagship Store in München setzen wir einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg, die Superbrand in Design zu werden. Dass wir dieses neue Store-Konzept ganz bewusst in unserer Heimatstadt München zum ersten Mal umsetzen, macht diesen Moment für uns nochmal besonderer. Der Store verbindet Inspiration, Produkterlebnis und persönliche Beratung auf eine Weise, die zeigt, wie wir die Zukunft des stationären Handels verstehen", sagt Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing.Als Heimat von Westwing und eine der wichtigsten Shopping- und Designmetropolen Deutschlands bietet München die ideale Bühne für Westwing im stationären Handel. Der Flagship Store stärkt Westwings physische Präsenz im Heimatmarkt, vertieft die Verbindung zu seiner Community von Design Lovern und unterstreicht das langfristige Engagement der Marke, Premium Home & Living erlebbar zu machen und Menschen mit inspirierendem Design zu begeistern.ÜBER WESTWINGWestwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 26 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2025 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 507 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.Pressekontakt:Lea TumczykSenior Corporate Communications Managerlea.tumczyk@westwing.de+49 89 550 544 - 397Original-Content von: Westwing Group SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162295/6351490