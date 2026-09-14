Eschborn (ots) -Die Midea PortaSplit bekommt 2027 eine neue Generation. Künftig setzt die mobile Split-Klimaanlage auf R290 (Propan) anstelle des bisher verwendeten Kältemittels R32. Für bereits verkaufte beziehungsweise rechtmäßig in Verkehr gebrachte PortaSplit-Geräte mit R32 ändert sich dadurch nichts: Sie können auch nach dem 1. Januar 2027 weiterhin genutzt werden.Hintergrund der Umstellung ist die europäische F-Gase-Verordnung. Sie verschärft ab 2027 die Anforderungen an neu in Verkehr gebrachte Klimageräte mit fluorierten Kältemitteln. Das bedeutet jedoch kein Verbot bereits vorhandener PortaSplit. Auch Geräte, die bis einschließlich 31. Dezember 2026 rechtmäßig in der EU in Verkehr gebracht wurden und sich anschließend noch im Handel befinden, dürfen weiterhin verkauft werden.Auch Kondensatmanagement und Smart Home werden weiterentwickeltNeben dem neuen Kältemittel erhält die PortaSplit weitere Verbesserungen. Für das Kondenswasser ist künftig ein herausnehmbarer Filter vorgesehen, den Nutzer selbst entnehmen und reinigen können. Auch die Außeneinheit wird überarbeitet: Kondenswasser kann in verschiedene Richtungen abgeleitet werden, zum Beispiel kann der Ablaufschlauch künftig auch steigend verlegt werden. Auch die Außeneinheit wird überarbeitet: Kondenswasser wird mit höherem Druck abgeführt werden können, sodass sich auch längere Ablaufschläuche besser nutzen lassen. Ein neuer Funkchip wird außerdem die Einbindung ins Smart Home über den herstellerübergreifenden Standard Matter 1.6 ermöglichen.Die neue PortaSplit mit R290 soll 2027 auf den europäischen Markt kommen. Die bisherige Generation mit R32 läuft im Zuge der Umstellung aus - vorhandene Geräte bleiben davon unberührt und können weiterhin genutzt werden.Pressekontakt:Michael Schneider+ 49 17 55 40 59 39schneider@kiecom.deOriginal-Content von: Midea Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118940/6351488