München (ots) -Ob Brass-Band, Tanzlmusi, Mundart-Pop oder Festivalbühne: Die junge Volksmusikszene in Bayern ist vielfältig, kreativ und beliebter denn je. Mit drei neuen Formaten, in der ARD Mediathek und auf anderen digitalen Plattformen, im Radio und im Fernsehen baut der Bayerische Rundfunk sein Engagement für diesen wichtigen Teil der bayerischen Kultur weiter aus und schafft neue Bühnen für Künstlerinnen und Künstler, die Tradition und Gegenwart miteinander verbinden.Bereits online bei BR Heimat YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=wPRdPSkWtp4): Folge 1 von "Das Duell ums Zelt - Dein Fest, Deine Musi". Susanne Wiesner ist quer durch Bayern unterwegs und trifft auf die junge Brass-, Volksmusik- und Mundart-Pop-Szene. Auf vier Volksfesten treten jeweils zwei Musikgruppen in verrückten Challenges gegeneinander an - mit Musik, Ehrgeiz, Humor und vollem Körpereinsatz. Alle Folgen sind ab 16.9. in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br) verfügbar.Björn Wilhelm, Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks: "Wer wissen will, wie Heimat heute klingt, muss nur zuhören: In den Proberäumen, auf den Festivals wie der Brass Wiesn, in den Wirtshäusern und Festzelten Bayerns lebt eine Kultur, die Tradition und Zukunft zusammenbringt. Der Sound dieser jungen Szene ist kreativ, laut, lebendig, modern und bayerisch, ihre Fans sind in der Welt ebenso zuhause wie in ihrem Heimatort. Diese Kreativität wollen wir sichtbar machen und ihr im BR noch mehr Raum geben."Der BR setzt dabei auf neue Erzählformen, digitale Ausspielwege und Formate, die dort stattfinden, wo Heimatkultur heute gelebt wird: auf Festen, im Bierzelt, im Wirtshaus und in den sozialen Medien.Die Formate im Einzelnen:"Das Duell ums Zelt - Dein Fest, deine Musi"Vier Musikgruppen-Duelle auf legendären Festen in Bayern. Gastgeberin Susanne Wiesner schickt junge Ensembles in musikalische und spielerische Herausforderungen. Am Ende warten auf den Gewinner der große Auftritt vor Publikum im Festzelt und ein Musikvideo. "Das Duell ums Zelt" ist eine Produktion von BurdaStudios im Auftrag des BR.Vier Folgen seit 13. September auf BR Heimat YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=wPRdPSkWtp4) (täglich eine neue Folge), alle Folgen ab 16. September in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br) und am 20. und 27. September im BR Fernsehen"Senf & Sounds"Wirtshaus trifft Musikshow: Gastgeberin Alina Khani begrüßt junge Musikgruppen zu Gesprächen, Spielen und Live-Musik. Das Format zeigt, wie leidenschaftlich junge bayerische Musik gelebt wird, zeigt die Menschen hinter der Musik und räumt ganz nebenbei mit Klischees über Bayern und Volksmusik auf.Acht Folgen ab 18. Oktober auf BR Heimat YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAIs4oO4R8EhS0zb_cr8uXQ) sowie am 18. und 25. Oktober im BR Fernsehen"HeimatBrass & Co."Der digitale Radiosender BR Heimat bringt die Musik der großen Brass-Festivals und der jungen Volksmusikszene regelmäßig ins Programm. Szenegespräche, Festivalberichte und Künstlerporträts ergänzen die Musik.Immer mittwochs von 21.03 bis 22.00 Uhr in BR Heimat RadioFotos unter br-foto.de oder E-Mail an bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleWibke HeiseE-Mail: wibke.heise@br.deTel. +49 (0)89 5900-10554www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6351508