Hamburg (ots) -Back in Time - so lautet die Design-Inspiration für die neue und limitierte Citizen Tsuyosa Shore im Vintage-Look. Für den sorgen vor allem die golden-warmen Akzente der Indizes, Zeiger und Lünette. Das schwarze Zifferblatt mit strukturierter Oberfläche und Farbverlauf ins Graue ergänzt den sportlich-eleganten Eindruck dieser Edelstahluhr im Retro-Diver-Stil. Die neue Citizen Tsuyosa Shore Limited Edition erscheint in einer weltweiten Auflage von 12.000 Exemplaren. Erhältlich ist sie ab September 2026 im Fachhandel und auf citizenwatch.eu. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 379 Euro.Sportliche Erweiterung der beliebten TSUYOSA-ReiheMit den erstmals Anfang 2026 präsentierten Shore-Modellen hat Citizen die bis dahin eher urbane Tsuyosa-Reihe um eine sportliche und urlaubstaugliche Variante erweitert. Dank einer Wasserdichtigkeit von 10 bar ist die neue Modellreihe nun auch zum Schwimmen im Pool und Meer geeignet.Im Inneren der Shore arbeitet das in der Tsuyosa-Reihe bewährte Inhouse-Kaliber und Automatikwerk 8210, das durch einen Glasboden einsehbar ist. Die Gangreserve liegt bei rund 42 Stunden. Der Durchmesser aller aktuellen Shore-Modelle liegt bei 40 Millimetern, die Höhe bei 12,5 Millimetern. Das dreigliedrige Metallarmband bietet hohen Tragekomfort, während die Lupe auf dem kratzfesten Saphirglas für gute Ablesbarkeit des Datums sorgt.In der Übersicht:CITIZEN TSUYOSA Shore Limited EditionModell: NJ0238-57ELaunch: September 2026Limitierung: Weltweit 12.000 ExemplarePreis (UVP): 379 EuroGehäuse/Band: EdelstahlZifferblatt: Schwarz mit Farbverlauf (Fumé-Zifferblatt)Glas: SaphirglasDurchmesser/Höhe: 40,0 mm/12,5 mmSpezifikationen: Cal. 8210 / Automatischer und manueller Aufzug / Ganggenauigkeit im Durchschnitt: -20 bis +40 Sekunden pro Tag* / Gangreserve ca. 42 Stunden (bei vollem Aufzug) / Frequenz: 21.600 Halbschwingungen pro Stunde / 21 Lagersteine / Sekundenstoppfunktion, einseitig drehbare Lünette, leuchtende Zeiger + Indizes, Wasserdichtigkeit bis 10 bar, Glasboden, Gewicht 149 g* Die Genauigkeit wird bei stationärer Position der Uhr gemessen. Aufgrund der Eigenschaften des mechanischen Uhrwerks kann die tägliche Genauigkeit je nach Gebrauch variieren (Anzahl der getragenen Stunden, Ausrichtung der Uhr, Armbewegungen, Aufziehen der Hauptfeder usw.).Über CITIZEN WATCH:CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen. Von der Herstellung einzelner Komponenten bis zur Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now". Das heißt: Egal wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen - und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begann CITIZEN mit der Herstellung mechanischer Uhren, erfand Technologien, verbesserte sie und erforschte die Zukunft der Uhren, wie z. B. mit der patentierten lichtbetriebenen Eco-Drive-Technologie.Pressekontakt:Citizen Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 8 | 21035 Hamburg | GermanyT: +49 40 734 62 0E-Mail: pr@citizenwatch.deOriginal-Content von: Citizen Watch Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178475/6351506