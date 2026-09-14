Das September-Update von Windows bringt eine Reihe von Problemen mit sich. Unter anderem sind Audiogeräte betroffen, die nach der Installation keinen Mucks mehr von sich geben. Seit dem 8. September verteilt Microsoft das September-Update für Windows 11. Seitdem wird die Liste der Bugs, die damit einziehen, immer länger. Neuesten Berichten zufolge gehören auch Audioprobleme dazu, die Lautsprecher komplett stumm bleiben lassen. Welche Windows-Versionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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