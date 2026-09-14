Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Steigende Anleiherenditen sind derzeit das bestimmende Thema an den Kapitalmärkten, so die DekaBank. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen habe nahezu 5% erreicht. Im Euroraum sei dieser Anstieg zwar etwas gemäßigter ausgefallen, doch hätten Bundesanleihen mit einer Umlaufrendite von 3,5% ebenfalls einen langjährigen Höchststand erreicht. Die Bewegung sei weltweit zu beobachten: Britische Gilts gleicher Laufzeit hätten bei fast 5,4% rentiert, während die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen mit 3% auf einen jahrzehntelangen Höchststand geklettert sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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