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Saubere Energie für alle: BLUETTI und UN-Habitat weiten ihre gemeinsame Initiative auf Nigeria aus



14.09.2026 / 12:55 CET/CEST

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ABUJA, Nigeria, 14. September 2026 /PRNewswire/ -- Das weltweit tätige Unternehmen für saubere Energie BLUETTI und das Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen ( UN-Habitat ) führten vom 7. bis 10. September im Bundesstaat Benue in Nigeria ihre zweite gemeinsame Initiative im Rahmen des laufenden BLUETTI-Programms ": Lighting An African Family ( LAAF )" durch. Die Initiative knüpft an ihre erste Zusammenarbeit in Kenia im Jahr 2025 an und setzt die Mission der LAAF fort, unterversorgte Gemeinden in ganz Afrika durch Lösungen im Bereich sauberer Energie zu unterstützen. Im Rahmen dieser Initiative fand ein zweitägiger Workshop zum Thema Solarenergie bei Rev. statt. Fr. An der Orshio-Adasu-Universität in Makurdi wurden grundlegende Konzepte der Solarenergie sowie deren praktische Anwendungen behandelt. BLUETTI spendete 50 PB200-Solarbeleuchtungs- und Speicher-Sets für den praxisorientierten Unterricht und startete das "Campus-Botschafter-Programm", um das Bewusstsein für saubere Energie an den Hochschulen und in den umliegenden Gemeinden zu fördern. Die Initiative erstreckte sich auch auf Yelwata, eine Gemeinde im Verwaltungsbezirk Guma, wo der Zugang zu einer zuverlässigen Stromversorgung nach wie vor stark eingeschränkt ist. BLUETTI spendete 180 weitere Sets an Haushalte, deren Haushaltsvorstand eine Frau oder eine ältere Person ist, wovon mehr als 1.000 Einwohner profitierten. Durch diese Initiative hat BLUETTI Familien dabei geholfen, Zugang zu sichererem und zuverlässigerem Strom für den täglichen Bedarf zu erhalten, wodurch sich die grundlegenden Lebensbedingungen verbessert haben und gleichzeitig bessere Möglichkeiten für Bildung, Kommunikation und die Entwicklung der Gemeinschaft geschaffen wurden. "Es ist mir eine Ehre, erneut mit UN-Habitat zusammenzuarbeiten. "Diese Initiative hat sich von Ostafrika auf Westafrika ausgeweitet und spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, den Zugang zu sauberer Energie in weiteren Gemeinden in Afrika zu fördern", sagte James Ray, Sprecher von BLUETTI. Bis heute hat LAAF mehr als 60.000 Menschen in ganz Afrika geholfen. Auch in Zukunft werden BLUETTI und UN-Habitat ihre Partnerschaft weiter ausbauen, um saubere Energielösungen in weiteren afrikanischen Ländern einzuführen und einen umfassenderen sozialen und ökologischen Mehrwert zu schaffen. Die fortlaufende Zusammenarbeit soll über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen um etwa 337,5 Tonnen beitragen, und damit widerstandsfähigere Gemeinschaften sowie eine nachhaltige Entwicklung für alle fördern. Informationen zu BLUETTI Als Technologiepionier im Bereich der sauberen Energie bietet BLUETTI zuverlässige Lösungen an, die von Notstromversorgungssystemen für zu Hause bis hin zu tragbaren Stromversorgungsstationen für Outdoor-Abenteuer reichen. BLUETTI genießt das Vertrauen von über 3,5 Milliarden Nutzern in mehr als 120 Ländern und Regionen und setzt sich weiterhin für langfristige Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Innovation ein. Über UN-Habitat Das Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) ist die zentrale Anlaufstelle der Vereinten Nationen für Fragen der Urbanisierung. Es setzt sich für sozial und ökologisch nachhaltige Städte und Gemeinden ein und arbeitet weltweit mit Partnern zusammen, um eine inklusive und widerstandsfähige Entwicklung zu fördern und gleichzeitig Ungleichheit, Diskriminierung und Armut zu verringern. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/saubere-energie-fur-alle-bluetti-und-un-habitat-weiten-ihre-gemeinsame-initiative-auf-nigeria-aus-302877542.html



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