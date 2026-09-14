Brian Liedberg wechselt zu MEX Exchange und bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung an den globalen Kapitalmärkten, im elektronischen Handel und im FinTech-Bereich mit

MEX Exchange, die institutionelle elektronische Handelsplattform der MultiBank Group, hat Brian Liedberg zum Chief Revenue Officer und Global Head of Sales ernannt. Damit verstärkt das Unternehmen seine Führung im kommerziellen Bereich und treibt zugleich den Ausbau seines institutionellen Handelsgeschäfts und seiner Präsenz auf internationalen Märkten voran.

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Brian Liedberg joins MEX Exchange, bringing more than 30 years of experience across global capital markets, electronic trading and FinTech

Liedberg verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den globalen Kapitalmärkten, im elektronischen Handel und in der Finanztechnologie. Seine Laufbahn umfasst den institutionellen Vertrieb, die Geschäftsentwicklung, Vertriebsstrategien und die Steigerung des Umsatzes.

Vor seinem Wechsel zu MEX Exchange war Liedberg Head of Global Sales und Chief Revenue Officer bei TradAir. Dort verantwortete er das weltweite kommerzielle Wachstum des Unternehmens bis zur Übernahme durch die ION Group. Zuvor war er als Head of Global Sales und Chief Business Officer bei Ingenium für den weltweiten Vertrieb, die Geschäftsentwicklung und die Vermarktung verantwortlich.

Darüber hinaus hatte er leitende Positionen bei Integral, Enigma Securities und Celer Technologies inne und war dort in den Bereichen weltweiter Vertrieb, elektronischer Handel, digitale Vermögenswerte und institutionelle Märkte tätig.

Brian Andreyko, CEO bei MEX Exchange, erklärt: "Brian Liedberg bringt umfassende Erfahrung im institutionellen Geschäft und im elektronischen Handel mit und hat vielfach bewiesen, dass er starke Geschäftsbeziehungen aufbauen und internationales Wachstum vorantreiben kann. Seine fundierte Kenntnis des institutionellen Handels wird uns dabei helfen, MEX Exchange weiterzuentwickeln und die Beziehungen zu unseren Kunden auf den globalen Märkten weiter auszubauen."

Mit der Ernennung verstärkt MEX Exchange sein Führungsteam und schafft damit weitere Voraussetzungen für den Ausbau seiner institutionellen Kompetenzen und seiner Präsenz auf den globalen Märkten für elektronischen Handel.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group, die 2005 in Kalifornien, USA, gegründet wurde, ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, der über zwei Millionen Kunden in hundert Ländern betreut und ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar erzielt. Die Gruppe ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet eine Reihe von Brokerage-Dienstleistungen und Asset-Management-Lösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 18 der angesehensten Finanzbehörden weltweit reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 1000:1 für eine breite Palette von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 80 Auszeichnungen der Finanzindustrie für ihre Handelskompetenz und regulatorische Compliance erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MultiBank Group unter http://www.multibankgroup.com.

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