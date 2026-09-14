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PRC-Saltillo stellt die Genesis Communication Devices vor und eröffnet damit weltweit neue Möglichkeiten für Nutzer von Unterstützter Kommunikation



14.09.2026 / 13:05 CET/CEST

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WOOSTER, Ohio, 14. September 2026 /PRNewswire/ -- PRC-Saltillo, ein Pionier und weltweit führender Anbieter im Bereich der Unterstützten Kommunikation (AAC), gibt die weltweite Einführung der Produktlinie "Genesis" bekannt - einer neuen Generation von Kommunikationsgeräten, die darauf ausgelegt sind, die Kommunikationsmöglichkeiten für Erwachsene, Jugendliche und Kinder mit erworbenen oder langjährigen komplexen Kommunikationsbedürfnissen (einschließlich ALS und Zerebralparese) zu erweitern. Die Genesis-Produktreihe startet mit zwei hochgradig anpassbaren, Windows-basierten AAC-Lösungen: dem Genesis 13 (13 Zoll) und dem Genesis 16 (16 Zoll). Gestützt auf 60 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technik, Klinik, Linguistik und Kommunikation wurde Genesis entwickelt, um Menschen, die kommunizieren wollen, dabei zu helfen, jede Gelegenheit optimal zu nutzen - dank durchdachtem Design, flexibler Bedienbarkeit und vertrauten Werkzeugen, die die alltägliche Kommunikation unterstützen. "Innovation ist dann sinnvoll, wenn sie Menschen dabei hilft, sich besser mit der Welt um sie herum zu verbinden", sagte Sarah Wilds, CEO. "Genesis vereint durchdachtes Design, modernste Robustheit und Personalisierungsmöglichkeiten, um Kommunikationspartnern in der globalen AAC-Community neue Möglichkeiten zu eröffnen." Entwickelt für die Kommunikationsbedürfnisse des Alltags Genesis 13 und Genesis 16 verfügen über Funktionen, die darauf ausgelegt sind, Unabhängigkeit, Klarheit, Verbindung und Komfort in allen Alltagssituationen zu fördern. Die neuen Geräte bieten große, brillante Bildschirme, ein um 7,62 Zentimeter (3 Zoll) abgewinkeltes Partnerdisplay, anpassbare Schnellzugriffstasten, Surround-Sound über nach vorne und hinten gerichtete Lautsprecher, einen vielseitig verstellbaren Ständer, größere Ein-/Aus- und Lautstärketasten, eine lange Akkulaufzeit sowie großzügige Speicherkapazität. Flexibler Zugriff und individuelle Anpassung Genesis-Lösungen lassen sich an den Körper, die Bedienmethode, die Routinen und den Stil jedes Nutzers anpassen. Zu den Bedienoptionen gehören ein fortschrittlicher Augen-Tracker mit verbesserter Leistung im Außenbereich, ein Kopf-Tracker, drahtlose und kabelgebundene Schalter mit zwei Schalter-Scan-Anschlüssen, TouchGuides und Tastenschutzvorrichtungen. Nutzer können ihr Gerät zudem mit einem komplett schwarzen Design, zehn Rahmenfarben, einem gepolsterten Rucksack und robusten Befestigungsoptionen individuell gestalten. Vertraute Tools, zuverlässiger Support Genesis sorgt dafür, dass sich der Umstieg auf ein neues Gerät vertraut anfühlt, da viele der Funktionen und Tools bereits von PRC-Saltillo-Kunden genutzt und geschätzt werden. Jedes Genesis-Gerät unterstützt umfangreiche Vokabularoptionen, darunter Unity/Unidad, LAMP Words for Life, Essence, WordPower, CoreScanner und weitere, sowie eine Windows-basierte Plattform und Empower- und/oder NuVoice-Software für eine vertraute Navigation und einen nahtlosen Übergang. Jedes Genesis-Gerät umfasst zudem den PRC-Saltillo-Support für Kommunikationsnutzer und Kommunikationspartner. Nehmen Sie an der weltweiten "New Possibilities Tour" teil Anlässlich der weltweiten Markteinführung von Genesis veranstaltet PRC-Saltillo die "New Possibilities Tour" rund um den Globus und bietet Kommunikationsnutzern, Familien und Fachkräften die Gelegenheit, Genesis hautnah zu erleben und die Möglichkeiten der neuen Geräte zu entdecken. Der Versand von Genesis-Testgeräten und gekauften Geräten beginnt in den USA im Oktober. Die AAC-Berater von PRC-Saltillo stehen bereit, um Produktinformationen zu Genesis weiterzugeben, Fragen zur Kostenübernahme durch Versicherungen zu beantworten und Kunden dabei zu unterstützen, etwas Außergewöhnliches zu beginnen. Kunden außerhalb der USA können sich an ihre lokale PRC-Saltillo-Niederlassung wenden , um mehr über die Genesis-Angebote in ihrer Region zu erfahren. Informationen zu PRC-Saltillo PRC-Saltillo wurde 1966 gegründet und ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter von Technologien zur Unterstützten Kommunikation (AAC) für Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Sortiment an Sprachausgabegeräten, branchenführenden AAC-Apps und wissenschaftlich fundierten Vokabularsystemen an. PRC-Saltillo befindet sich zu 100 % im Besitz der Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Wooster, Ohio, USA, sowie Tochtergesellschaften in Australien, Kanada, Deutschland, Indien, Singapur und Großbritannien. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/prc-saltillo-stellt-die-genesis-communication-devices-vor-und-eroffnet-damit-weltweit-neue-moglichkeiten-fur-nutzer-von-unterstutzter-kommunikation-302876986.html



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