Einmal mehr steht der Ölmarkt zu Beginn einer Handelswoche im Fokus der Marktakteure, denn einmal mehr gab es an einem Wochenende Entwicklungen, die nun eingepreist werden müssen.Brent-Öl und im Schlepptau WTI-Öl reagierten mit deutlichen Preisanstiegen auf die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten. Saudi-Arabien legte als Konsequenz aus anhaltenden Drohnenangriffen eine eminent wichtige Öl-Pipeline still. Die Infrastruktur der Öl-Industrie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de