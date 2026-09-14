Der dänische Pharmakonzern ändert seinen Namen im Rahmen der neuen Unternehmensstrategie in "Novo" um. "Gemeinsam sind das Rebranding und 'The Novo Way' Teil dessen, wie das Unternehmen seine Geschäftsziele erreichen und seinen Anspruch umsetzen wird, deutlich mehr Menschen zu besserer Gesundheit zu verhelfen", erklärte der Pharmakonzern heute in einer offiziellen Mitteilung. "Novo Nordisk A/S" bleibt aber in rechtlicher Hinsicht weiter der Name des Unternehmens. Novo will seine aktualisierte Strategie am 21. September auf dem in London stattfindenden Capital Markets Day vorstellen.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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