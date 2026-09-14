Mainz (ots) -
Woche 42/26
Samstag, 10.10.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist Jeff Bezos?
Deutschland 2024
"planet e.: Textilmüll - Der Kampf gegen Wegwerfmode" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 12.10.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Momente der Geschichte - Die 2020er Jahre
Deutschland 2024
"Terra X Harald Lesch... und wie intelligent wir wirklich sind" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 13.10.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 ZDF-History
Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot
Deutschland 2012
"Terra X History: Bomben auf Deutschland - Ein Verbrechen?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 14.10.
Bitte Programmänderung beachten:
12.45 Leschs Kosmos
Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau?
Deutschland 2016
"ZDF-History: Die großen Illusionen des Atomzeitalters" entfällt
(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 15.10.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist El Chapo?
Deutschland 2023
"ZDF.reportage: Urlaub auf dem Darß - Traumstrand der Ostsee" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 16.10.
Bitte Programmänderung beachten:
9.30 Inside Shein - Der hohe Preis der Billigmode
Großbritannien 2022
"ZDF.reportage: Luxusverkäufer in Deutschland - Wie Reiche shoppen" entfällt
(weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6351607
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