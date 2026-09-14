Google hat eine Art Sicherheitskäfig für KI-Agenten entwickelt, den es tief in sein mobiles Betriebssystem Android eingebaut hat. Damit bereitet der Konzern Smartphones auf die bevorstehende Integration von Gemini und Co vor. Autonome KI-Agenten sollen künftig noch stärker als bisher eigenständig Aufgaben wie das Planen und Buchen von Reisen übernehmen. Damit sie dabei keinen Schaden auf dem Smartphone anrichten, hat Google Vorbereitungen getroffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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