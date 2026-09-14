Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche waren die Gesamterträge aller Anleihesegmente negativ, so die DekaBank. Auslöser sei die EZB gewesen: Die Anhebung um 25 Basispunkte auf 2,50% letzte Woche Donnerstag sei erwartet worden, die Pressekonferenz sei jedoch als falkenhaft aufgefasst worden und EZB-Präsidentin Lagarde habe die Tür für weitere Leitzinsanhebungen offen gelassen. Nach der Zinserhöhung der EZB verschiebe sich der Fokus in dieser Woche nun auf die USA. Sollte die FED am Mittwoch wider Erwarten den Leitzins nicht erhöhen, wäre die Marktreaktion negativ - wegen der Glaubwürdigkeit bei der Bekämpfung zu hoher Inflationsraten. Die Kreditmärkte seien weiterhin stabil, man beobachte keine Ausweitung der Risikoaufschläge. Die Lage im Nahen Osten und die Ölpreisentwicklung würden das Hauptrisiko für den Anleihemarkt bleiben. (14.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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