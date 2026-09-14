Calgary, Alberta / 14. September 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. ("Horizon" oder das "Unternehmen") (TSX-V: HPL; FWB: HPM; Tradegate: HPM) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige polnische Tochtergesellschaft Energia Karpaty Zachodnie sp. z o.o. ("EKZ") im Nachgang zu der Pressemitteilung vom 01. September 2026 die Perforationsarbeiten erfolgreich abgeschlossen und die neue Komplettierungsbaugruppe am Bohrloch Lachowice 7 ("L7") im Süden von Polen installiert hat. Das Unternehmen geht davon aus, am oder um den 23. September 2026 mit der Säurestimulation und den Förderversuchen zu beginnen.

Der erfolgreiche Abschluss des Workovers ist ein wichtiger operativer Meilenstein für Horizon. Damit kann in der Bohrung L7 die nächste entscheidende Programmphase in Angriff genommen werden, nämlich die Stimulations- und Fördertests zur Beurteilung der Förderleistung der Bohrung und ihres Potenzials für eine zukünftige wirtschaftlich rentable Förderung.

WICHTIGE BETRIEBLICHE AKTIVITÄTEN

Workover wurde erfolgreich abgeschlossen: Horizon hat den geplanten Workover in der Bohrung L7 samt Perforation des angepeilten Reservoirbereichs und Installation der neuen Completion Assembly abgeschlossen. Die Cardwell KM-200C-Bohranlage wurde am 11. September 2026 nach Abschluss der Arbeiten freigegeben.

Größerer Reservoirabschnitt erschlossen: Insgesamt wurden über einen 58 Meter langen Abschnitt 35 Meter Reservoir perforiert, einschließlich eines bis dato nicht perforierten Abschnitts von rund 14 Metern Länge. Dadurch wurde der Zugang zu einem zusätzlichen Reservoirbereich mit Förderpotenzial erschlossen.

Vielversprechende Hinweise auf natürliche Kluftverbindungen: Die CAST-Bohrlochbilddaten deuten auf intensive natürliche Kluftbildung und offene Brüche im gesamten perforierten Intervall hin. Während des Workovers gingen rund 3.500 Barrel Completion Fluid an die Gesteinsformation verloren, wobei signifikante Gaszuflüsse (Gas Kicks) auftraten, was zusätzliche Hinweise auf offene Kluftverbindungen und Permeabilität liefert.

Fördertests für September geplant: Die Firma Exalo wird die Ausrüstung für die Stimulation und Testförderung ohne Rig zum Bohrplatz verbringen; die Ankunft wird um den 18. September erwartet. Die abgelenkte Säurestimulation und die Testförderung sollen um den 23. September 2026 beginnen. Das Programm dient der Ermittlung der aktuellen nachhaltigen Förderkapazität der Bohrung L7, die in der Vergangenheit Förderraten von bis zu 8,9 Millionen Kubikfuß (MMcf) pro Tag erreichte.

WORKOVER ERWEITERT ZUGANG ZUM ZIELRESERVOIR

Ziel des Perforationsprogramms war ein 58 Meter mächtiger Abschnitt des natürlich geklüfteten Karbonatreservoirs zwischen 2.762 und 2.820 Metern Tiefe, wobei insgesamt 35 Meter des Reservoirs perforiert wurden. Besonders hervorzuheben ist, dass ein etwa 14 Meter langer Teilabschnitt von den früheren Betreibern im Rahmen der ursprünglichen Completion im Jahr 1999 nicht perforiert worden war. Dadurch erweitert sich nun der für die Stimulation und Testförderung verfügbare Reservoirbereich.

Auf Grundlage der aufbereiteten und ausgewerteten CAST-Bohrlochmessdaten konnte Horizon zusätzliche potenzielle Net-Pay-Zonen im Zusammenhang mit dem natürlich geklüfteten Reservoir ermitteln. Die Messdaten haben ergeben, dass der perforierte Abschnitt stark zerklüftet ist und offene Bruchstellen aufweist. Diese Interpretation wird durch den Verlust von rund 3.500 Barrel Completion Fluid an die Formation während des Workovers sowie durch die Gaszuflüsse gestützt. Aus Sicht von Horizon sind diese Fluidverluste und Gaszuflüsse (Gas Kicks) vielversprechende Indizien für ein gasführendes Reservoir mit guter, offener Kluftverbindung und Permeabilität im Vorfeld der anstehenden Stimulations- und Fördertests.

BEI LACHOWICE 7 WURDE IN DER VERGANGENHEIT BETRÄCHTLICHES HISTORISCHES FÖRDERPOTENZIAL NACHGEWIESEN

In der Bohrung L7 wurde bereits im Vorfeld beträchtliches Potenzial für die Förderung von Erdgas nachgewiesen. Bei Tests früherer Betreiber im Jahr 1999 erreichte die Bohrung Förderraten von bis zu 8,9 Millionen Kubikfuß pro Tag (MMcf/d), darunter einen anhaltenden, kontrollierten Flow von ca. 3,0 MMcf/d über einen Zeitraum von zwei Wochen.

Beim bevorstehenden Programm wird die Stimulation mittels Säurestimulation mit gezielter Umlenkung des Säureflusses (abgelenkte Säurestimulation) mit der Testförderung kombiniert, um die Förderfähigkeit des Reservoirs wiederherzustellen und die aktuelle nachhaltige Förderkapazität der Bohrung L7 zu evaluieren. Durch den Einsatz moderner Stimulationsmethoden in Verbindung mit den durch das neue Perforationsprogramm freigelegten zusätzlichen Reservoirbereichen ist Horizon in der Lage, die Bohrung unter Bedingungen zu evaluieren, die sich erheblich von früheren Completion-Arbeiten und Tests unterscheiden.

Die Testförderung ist ein wichtiger nächster Schritt in der Beurteilung der Bohrung L7. Die Ergebnisse werden voraussichtlich wichtige technische Daten sowie Daten zur Reservoirleistung liefern, um die aktuelle Förderkapazität der Bohrung beurteilen zu können und Horizon bei der Einschätzung des wirtschaftlichen Erschließungspotenzials der Erdgaslagerstätte Lachowice zu unterstützen.

Im Rahmen der noch ausstehenden Programmphase sollen folgende Arbeiten durchgeführt werden:

Säurestimulation und Testförderung: Zunächst wird eine abgelenkte Säurestimulation unter Anwendung moderner Stimulationsmethoden absolviert, danach folgt eine Testförderung zur Beurteilung der nachhaltigen Förderleistung des Reservoirs.

Vorbereitungen auf einen zukünftigen Förderbetrieb: Nach dem Abschluss des Testprogramms wird die Bohrung vorübergehend suspendiert, um später möglicherweise für eine zukünftige Förderung im kommerziellen Maßstab herangezogen zu werden.

Dr. David Winter, Chief Executive Officer von Horizon, erklärt:

"Wir sind mit dem erfolgreichen Abschluss des Workovers der Bohrung L7 sehr zufrieden und sehen der nächsten Phase der Stimulation und Testförderung mit Spannung entgegen. Unser polnisches Team und die Firma Exalo haben hervorragende Arbeit geleistet und die fordernden Bedingungen im Bohrloch während der Aufwältigungsarbeiten - es kam ja zu erheblichen Fluidverlusten und Gaszuflüssen (Gas Kicks) - sicher und effizient bewältigt und die Betriebsunterbrechungen so gering wie möglich gehalten."

"Wir sind angesichts der bisherigen Ergebnisse des Workovers sehr optimistisch gestimmt und konzentrieren uns nun auf die bevorstehenden Stimulations- und Fördertests. Sie markieren einen entscheidenden nächsten Schritt, um die aktuelle Förderkapazität der Bohrung L7 zu ermitteln und mehr über die Möglichkeiten einer wirtschaftlich rentablen Erschließung der Gaslagerstätte Lachowice zu erfahren."

Das Unternehmen wird im Zuge der weiteren Arbeiten über die neuen Entwicklungen informieren.

ÜBER HORIZON PETROLEUM LTD.

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon Petroleum Ltd. konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung von Erdgasvorkommen sowie auf Möglichkeiten im Bereich sauberer Energie in Europa, mit dem Ziel, zur Energieunabhängigkeit und -sicherheit Europas beizutragen. Horizon treibt die Erschließung seiner polnischen Erdgas-Assets durch eine technisch ausgerichtete, schrittweise Entwicklungsstrategie voran, die darauf abzielt, deren wirtschaftliches Potenzial auszuschöpfen.

Das Managementteam und das Board of Directors von Horizon setzen sich aus Fachleuten aus den Bereichen Öl und Gas, Wirtschaft und Finanzen zusammen, die über umfangreiche internationale Erfahrung verfügen.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David A. Winter

President & CEO

+1 403 619-2957

dawinter@horizon-petroleum.com

Ian Habke

CFO und Vice President Finance

+1 403 973-2900

Ian.habke@horizon-petroleum.com

Webseite: www.horizon-petroleum.com

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