Während SpaceX noch diesen Monat ein höheres Gewicht im S&P 500 Index bekommt, sieht es für den Konkurrenten Rocket Lab mit -46% Kurseinbruch innerhalb von 3 Monaten eher bitter aus. Dabei hat sich operativ nichts geändert, die Quartalsergebnisse sind sogar besser ausgefallen als erwartete und der Ausblick war solide. Und genau darauf setzt jetzt Raymond James, genauer gesagt eine relevante Person namens Brian Gesuale. Ist seine These als Branchenkenner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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