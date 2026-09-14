Nach einer kräftigen Erholung von Mitte Juli bis Anfang August geht es für die Rheinmetall-Aktie seit einigen Wochen wieder sukzessive nach unten. Inzwischen ist ein Großteil der zuvor erzielten Erholungsgewinne wieder aufgebraucht. Im frühen Montagshandel verzeichnet der DAX-Titel leichte Zuwächse von +1,4% und notiert bei 1.004 €. Handelt es sich um eine gute Einstiegsgelegenheit oder sollten Anleger besser die Finger von der Aktie lassen? Neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de