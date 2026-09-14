Nach einer scharfen Korrektur im Juli hat sich die Aktie des taiwanesischen Chip-Auftragsfertigers TSMC in den letzten Wochen wieder deutlich stabilisiert. Zum Auftakt in die neue Handelswoche geht es für den in New York gehandelten ADR vorbörslich aber um -3% abwärts auf unter 420 US$. Das belastet den Kurs und so sollten sich Anleger nun verhalten. KI-Sorgen treffen auf Rekordumsatz Auslöser für die aktuelle Schwäche sind neue Warnungen führender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de