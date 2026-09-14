Die McDonald's-Aktie bietet nach dem Kursrückgang der letzten Monate ein attraktiveres Chance-Risiko-Verhältnis. Während das schwierige Konsumumfeld den Konzern weiterhin belastet, könnte die neue Strategie die Grundlage für eine stärkere Erholung schaffen. Solides Quartal trotz schwachem Konsum McDonald's hat ein insgesamt solides zweites Quartal vorgelegt. Die weltweiten Systemumsätze stiegen um 5 Prozent, während die vergleichbaren Umsätze konzernweit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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