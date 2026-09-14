Neue KI-Funktionen in Acrobat, die auf dem Adobe Productivity Agent basieren, helfen Anwendern dabei, Dateien schnell in Audio- und Videoinhalte umzuwandeln, die sich innerhalb weniger Minuten aufnehmen lassen

Mit Acrobat lassen sich einfache Dokumente im Handumdrehen in ansprechende, professionell gestaltete Präsentationen, Lebensläufe, Rechnungen, Berichte und vieles mehr verwandeln

Neue Unternehmensfunktionen verbinden Acrobat mit gemeinsam genutzten Dokumentenarchiven und ermöglichen es Unternehmen, den Zugriff ihrer Mitarbeiter auf wichtige Wissensbestände zu verbessern





SAN JOSE, Kalifornien, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adobe hat heute neue KI-Funktionen vorgestellt, die auf dem Adobe Productivity Agent in Acrobat basieren und es Einzelpersonen sowie Teams ermöglichen, die Informationen in ihren Dokumenten schneller zu erfassen, müheloser professionelle Ergebnisse zu erzielen und in großem Umfang auf verlässliches Wissen zuzugreifen. Neue interaktive Berichte und Zusammenfassungsfolien verwandeln komplexe Dokumente in anschauliche Grafiken, während persönliche Podcasts und Audiozusammenfassungen es Ihnen erleichtern, sich auf einer einzigen Seite oder über Dutzende von Dokumenten hinweg Informationen anzuhören, zu lernen und sich auf den neuesten Stand zu bringen. Neue Unternehmensfunktionen unterstützen Teams dabei, Fragen über Dokumentensammlungen hinweg zu stellen und strukturierte Erkenntnisse aus Tausenden von Dateien zu gewinnen, wodurch Unternehmen ihr Dokumentenwissen ausbauen und fundiertere Entscheidungen treffen können.

Adobe hat PDF und Acrobat entwickelt, die seit drei Jahrzehnten den Standard bilden, auf den sich Privatpersonen und Unternehmen bei der Übermittlung wichtiger Informationen verlassen. Heute öffnen die Nutzer jedes Jahr mehr als 400 Milliarden PDF-Dateien in Acrobat. Mit dem Adobe Productivity Agent wandelt das Unternehmen Acrobat von einem PDF-Tool in eine Plattform für die Dokumentenbearbeitung um, auf der Nutzer Informationen in einem einzigen Arbeitsablauf verstehen, erstellen und austauschen können. Adobe erweitert zudem die branchenführenden Funktionen von Acrobat auf die weltweit größten Plattformen, darunter ChatGPT, Claude, WhatsApp, Edge und Chrome, und erreicht so Milliarden von Menschen genau dann, wenn sie diese Funktionen benötigen.

Die neuen Innovationen stellen den nächsten Meilenstein in der Weiterentwicklung von Acrobat dar und verändern die Art und Weise, wie Nutzer vom bloßen Lesen von Dokumenten dazu gelangen, das Wesentliche zu erkennen und selbstbewusst darauf zu reagieren. Der Produktivitätsassistent von Adobe arbeitet dokument-, daten- und systemübergreifend, um Strategien umzusetzen und alle erforderlichen Schritte zu koordinieren, damit Nutzer schneller Erkenntnisse gewinnen, rasch anspruchsvolle Inhalte erstellen und Wissen mithilfe interaktiver Erlebnisse weitergeben können. Dies ist Teil des Engagements von Adobe, den Menschen im Zentrum einer von Agenten geprägten Zukunft zu halten.

"Acrobat ist bereits die Plattform, auf der Millionen von Menschen ihre wichtigsten Informationen lesen. Nun können die Nutzer diese Informationen dort schneller und umfassender verstehen, sodass sie sich kompetenter präsentieren und ihre Ziele erreichen können", so Abhigyan Modi, SVP der Productivity Product Group bei Adobe. "Wir vereinen jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Dokumenteninnovation in einer Lösung, die Einzelpersonen dabei unterstützt, schneller zu lernen, Teams produktiver zu arbeiten und Unternehmen die in ihren Dokumenten enthaltenen Informationen zu erschließen - und das alles an einem Ort."

Dokumente schneller verstehen

Neue KI-Funktionen in Acrobat verändern die Art und Weise, wie Menschen Dokumente lesen, und ermöglichen es ihnen, Informationen schneller und umfassender aufzunehmen, sodass sie bei jedem Meeting, jedem Verkaufsgespräch oder jedem Vorstellungsgespräch besser vorbereitet und effektiver auftreten können. Neue Funktionen helfen Menschen:

Erkennen Sie, worauf es wirklich ankommt , indem Sie komplexe Dokumente in interaktive Darstellungen umwandeln - darunter Berichte und Zusammenfassungsfolien, die es erleichtern, wichtige Erkenntnisse zu erfassen. Acrobat analysiert Dateien, stellt klärende Fragen, um die Absicht zu verstehen, und stellt interaktive Berichte mit Diagrammen, Bildern und integrierter Navigation bereit, die es Ihnen erleichtern, die Inhalte zu überfliegen oder tiefer in die Materie einzusteigen. Kleine und mittlere Unternehmen können Geschäftsberichte, Wachstumspläne und Jahresabschlüsse in anschauliche Berichte umwandeln, die dem gesamten Team helfen zu verstehen, wo das Unternehmen steht. Marketingfachleute können Informationen über Wettbewerber, Kundenfeedback und Forschungsergebnisse zusammenfassen, während Personalabteilungen Umfrage- und Personalstärkendaten in übersichtliche Berichte für Führungskräfte umwandeln können.

, indem Sie komplexe Dokumente in umwandeln - darunter Berichte und Zusammenfassungsfolien, die es erleichtern, wichtige Erkenntnisse zu erfassen. Acrobat analysiert Dateien, stellt klärende Fragen, um die Absicht zu verstehen, und stellt interaktive Berichte mit Diagrammen, Bildern und integrierter Navigation bereit, die es Ihnen erleichtern, die Inhalte zu überfliegen oder tiefer in die Materie einzusteigen. Kleine und mittlere Unternehmen können Geschäftsberichte, Wachstumspläne und Jahresabschlüsse in anschauliche Berichte umwandeln, die dem gesamten Team helfen zu verstehen, wo das Unternehmen steht. Marketingfachleute können Informationen über Wettbewerber, Kundenfeedback und Forschungsergebnisse zusammenfassen, während Personalabteilungen Umfrage- und Personalstärkendaten in übersichtliche Berichte für Führungskräfte umwandeln können. Hören Sie zu und lernen Sie dazu - mit individuellen Podcasts, Audiozusammenfassungen und Vorlesefunktionen , die es Ihnen erleichtern, Dokumente unterwegs oder am Schreibtisch zu verstehen. Nutzer können Dokumente oder Weblinks in einen PDF Space einfügen und Acrobat beauftragen, die Informationen als ansprechenden Podcast zusammenzufassen. Dank der neuen Audiofunktionen kann ein Marktanalyst mehrere Forschungsberichte in Acrobat importieren und diese innerhalb weniger Minuten in einen Podcast umwandeln, den er dann auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport anhören kann.

- mit , die es Ihnen erleichtern, Dokumente unterwegs oder am Schreibtisch zu verstehen. Nutzer können Dokumente oder Weblinks in einen PDF Space einfügen und Acrobat beauftragen, die Informationen als ansprechenden Podcast zusammenzufassen. Dank der neuen Audiofunktionen kann ein Marktanalyst mehrere Forschungsberichte in Acrobat importieren und diese innerhalb weniger Minuten in einen Podcast umwandeln, den er dann auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport anhören kann. Erweitern Sie das Wissen teamübergreifend mit der Wissensdatenbank in Acrobat, die es Teams ermöglicht, Antworten direkt aus vertrauenswürdigen Dokumentensammlungen zu beziehen - aus PDF-Dateien, Microsoft Office-Dateien, Webseiten, Textdokumenten und E-Mails. Dateien werden aus SharePoint oder Google Drive synchronisiert, wodurch die Informationen stets auf dem neuesten Stand bleiben. Vertriebsteams können die benötigten Informationen schnell selbstständig aus umfangreichen Enablement-Bibliotheken abrufen und durch einfache Abfragen für jede Verkaufschance den besten Ansatz ermitteln.

mit der in Acrobat, die es Teams ermöglicht, Antworten direkt aus vertrauenswürdigen Dokumentensammlungen zu beziehen - aus PDF-Dateien, Microsoft Office-Dateien, Webseiten, Textdokumenten und E-Mails. Dateien werden aus SharePoint oder Google Drive synchronisiert, wodurch die Informationen stets auf dem neuesten Stand bleiben. Vertriebsteams können die benötigten Informationen schnell selbstständig aus umfangreichen Enablement-Bibliotheken abrufen und durch einfache Abfragen für jede Verkaufschance den besten Ansatz ermitteln. Erfassen Sie strukturierte Daten aus Tausenden von Dokumenten mithilfe des Analyzer in Acrobat und wandeln Sie unstrukturierte Daten in strukturierte Erkenntnisse um, die Finanz-, Beschaffungs-, Betriebs- und IT-Teams für fundierte Entscheidungen nutzen können. So können beispielsweise Teams für das Lieferantenmanagement den Analyzer nutzen, um wichtige Informationen, Bedingungen und Klauseln aus Verträgen und Leistungsbeschreibungen zu ermitteln und so auf Portfolioebene automatische Verlängerungen, SLAs, Inflationsanpassungen und Berichtspflichten nachzuverfolgen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Risiken zu minimieren.





Das Verständnis von Dokumenten in ausgefeilte Ergebnisse umsetzen

Sobald die Nutzer wissen, was in ihren Dateien enthalten ist, hilft Acrobat ihnen dabei, einfache Dokumente mit nur einem Klick in professionell gestaltete Ergebnisse umzuwandeln. Die neue Funktion "Stylize" in Acrobat bietet Anwendern folgende Vorteile:

Verbessern Sie Lebensläufe, Rechnungen, Berichte und vieles mehr - wir verwandeln einfache Dokumente in professionelle, markengerechte Ergebnisse, die die Qualität und Wirkung Ihrer täglichen Arbeit steigern.

wir verwandeln einfache Dokumente in professionelle, markengerechte Ergebnisse, die die Qualität und Wirkung Ihrer täglichen Arbeit steigern. Erstellen Sie professionelle Präsentationen, die die Botschaft klar vermitteln - direkt aus den Quelldokumenten.





Dank der neuen Funktionen kann jeder Nutzer eintönige Dokumente in Acrobat importieren und aus Tausenden von Adobe Express-Vorlagen auswählen. Die KI ordnet die Informationen in Echtzeit automatisch in der ausgewählten Vorlage neu an, wobei der Quellinhalt erhalten bleibt. Mit Stylize ist es für kleine Unternehmen ein Leichtes, Angebote zu versenden, die ebenso professionell wirken wie die größerer Wettbewerber, und für Arbeitssuchende, einen schlichten Lebenslauf so umzugestalten, dass er die für die jeweilige Stelle erforderliche Liebe zum Detail widerspiegelt.

KI-gestützte Dokumentenauswertung, auf die Sie sich verlassen können

Von Privatpersonen bis hin zu den größten Unternehmen - Acrobat wurde entwickelt, um Menschen dabei zu unterstützen, zuverlässig und in jedem Umfang vom Lesen zum Verstehen zu gelangen :

Speziell für PDF entwickelte KI - von dem Unternehmen, das das PDF-Format erfunden hat : Die KI von Adobe wurde entwickelt, um Dokumente mit einer Präzision zu verstehen, für die allgemeine Tools nicht ausgelegt sind.

: Die KI von Adobe wurde entwickelt, um Dokumente mit einer Präzision zu verstehen, für die allgemeine Tools nicht ausgelegt sind. Klickbare Quellenangaben bei jeder Antwort , damit die Nutzer die Informationen überprüfen und sich eingehender damit befassen können, ohne das Vertrauen in das Ergebnis zu verlieren.

, damit die Nutzer die Informationen überprüfen und sich eingehender damit befassen können, ohne das Vertrauen in das Ergebnis zu verlieren. Es werden keine Kundendaten zum Trainieren der generativen KI-Modelle von Adobe verwendet , wodurch der Schutz sensibler Informationen gewährleistet wird.

, wodurch der Schutz sensibler Informationen gewährleistet wird. Governance und Sicherheit auf Unternehmensniveau geben selbst den größten Organisationen Sicherheit, wenn sie KI auf ihren gesamten Dokumentenbestand ausweiten.





Vom Klassenzimmer ins Berufsleben

Adobe sorgt zudem für ein tieferes Verständnis im Unterricht - dank "Student Spaces" in Acrobat, das nun weltweit verfügbar ist. "Student Spaces" startete im April 2026 als Beta-Version und zog mehr als 1 Million aktive Nutzer pro Monat an, die Lernkarten, Quizze und Lernhilfen erstellten, um den Lehrplan besser zu verstehen und zu meistern, sowie Präsentationen, um Einzel- und Gruppenprojekte zu teilen.

Ein KI-Assistent beantwortet die Fragen der Studierenden, hilft ihnen dabei, komplexe Themen zu verstehen, und liefert klare Erklärungen mit interaktiven Quellenangaben, die direkt auf die Quelle verweisen, sodass sie jede Antwort überprüfen und ihr vertrauen können.

Zu den neuen Funktionen in "Student Spaces" gehören die Möglichkeit, Zitate in Unterrichtsdokumente einzufügen, handschriftliche Notizen mühelos zu digitalisieren und in personalisierte Lernhilfen umzuwandeln sowie sofort Informationsblätter zu erstellen. Neben dem Lernen für die Schule kann der KI-Assistent den Studierenden nun auch dabei helfen, sich auf Praktikums- und Vorstellungsgespräche vorzubereiten, indem er Lebensläufe überprüft und Feedback gibt, damit sie selbstbewusst den Übergang vom Schulalltag ins Berufsleben meistern können. "Student Spaces" ist im Internet verfügbar und nun auch über die Acrobat Ready-App für Android, um Ihnen ein mobiles Lernerlebnis zu ermöglichen.

In Kürze wird Adobe zudem neue Acrobat Studio- und Acrobat Express-Studentenpakete auf den Markt bringen, die dieselben Werkzeuge enthalten, die auch Profis nutzen, um berufliche Herausforderungen zu meistern, Inhalte zu erstellen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten.

Preise und Verfügbarkeit

Alle Audio- und Videofunktionen stehen in den Tarifen "Acrobat Studio", "Acrobat Express" und "Acrobat AI Assistant Plus" zur Verfügung. Die Wissensdatenbank, der Analyzer sowie alle Audio- und Videofunktionen stehen in Acrobat Studio für Unternehmen zur Verfügung.

"Student Spaces" ist weltweit auf Englisch verfügbar; weitere Sprachen folgen in Kürze.

Sie können hochauflösende Bilder aus unserer Pressemappe herunterladen.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.

Über Adobe

Adobe ermöglicht es jedem, mit branchenführenden Plattformen und Werkzeugen kreativ zu sein, die Kreativität, Produktivität und personalisierte Kundenerlebnisse fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.adobe.com.

Pressekontakt:

ADOBE SYSTEMS GmbH

Livia Sedlmeir

Communications Manager, Mitteleuropa

FAKTOR 3 AG

Janna Laeube

PR-Consultant

Tel: (0)40-67 94 46-6143

E-Mail: adobe_cp@faktor3.de

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