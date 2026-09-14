Ein Forschungsteam des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt hat im Rahmen einer Studie entdeckt, dass der Radius des Merkur bei seiner Entstehung bis zu zehn Kilometer mehr betragen haben könnte. Merkur ist der kleinste Planet unseres Sonnensystems und gilt bisher als wenig erforscht. Wissenschaftler:innen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt haben jetzt untersucht, wie stark sich der Radius des Himmelskörpers im Laufe der Zeit aufgrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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