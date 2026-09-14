München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Carsten Schneider (SPD, Bundesumweltminister)
Sahra Wagenknecht (BSW, Parteigründerin)
Reiner Haseloff (CDU, ehemaliger Ministerpräsident Sachsen-Anhalt)
Cherno Jobatey (Journalist und Autor)
Susann Reichenbach (MDR)
Christoph von Marschall (Tagesspiegel)
Mögliche Zusammenarbeit mit der AfD und Bundesregierung unter Druck
Darüber diskutieren die Parteigründerin Sahra Wagenknecht (BSW) und der Bundesumweltminister und ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD).
Folgen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt
Im Studio: der langjährige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU).
Es kommentieren: der Journalist und Autor Cherno Jobatey, die MDR-Moderatorin Susann Reichenbach und der Korrespondent des Tagesspiegel, Christoph von Marschall.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6351702
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Carsten Schneider (SPD, Bundesumweltminister)
Sahra Wagenknecht (BSW, Parteigründerin)
Reiner Haseloff (CDU, ehemaliger Ministerpräsident Sachsen-Anhalt)
Cherno Jobatey (Journalist und Autor)
Susann Reichenbach (MDR)
Christoph von Marschall (Tagesspiegel)
Mögliche Zusammenarbeit mit der AfD und Bundesregierung unter Druck
Darüber diskutieren die Parteigründerin Sahra Wagenknecht (BSW) und der Bundesumweltminister und ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD).
Folgen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt
Im Studio: der langjährige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU).
Es kommentieren: der Journalist und Autor Cherno Jobatey, die MDR-Moderatorin Susann Reichenbach und der Korrespondent des Tagesspiegel, Christoph von Marschall.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6351702
© 2026 news aktuell