Frankfurt am Main/Gießen (ots) -Zwei Gedenktage großer Künstler fallen in die Spielzeit 2026/27: der 200. Todestag von Ludwig van Beethoven und der 100. Geburtstag von John Coltrane. Das hr-Sinfonieorchester ehrt Beethoven beim Saisonstart in der Alten Oper Frankfurt am 17. und 18. September mit seinem bekanntesten Werk, der 5. Sinfonie. Die hr-Bigband wiederum feiert den Ehrentag des berühmten Saxofonisten Coltrane zusammen mit dem US-amerikanischen Solisten Isaiah Collier. Bei den Konzerten am 17. September im hr-Sendesaal und am 18. September im Gießener Stadttheater wird mit dem epochalen Werk "A Love Supreme" die Musik John Coltranes zentral sein, das Publikum kann sich aber auch freuen, einige Stücke von Isaiah Collier zu hören, die Coltranes Vermächtnis aufgreifen.Die ersten Töne von Beethovens 5. Sinfonie sind nichts weniger als die Erkennungsmelodie der klassischen Musik. Dazu passt ein Violinkonzert, das ebenfalls einen Spitzenplatz einnimmt - nämlich in Sachen Virtuosität. Denn kaum jemand verlangt der Solistin mehr Fingerfertigkeit ab als Henryk Wieniawski in seinem fis-Moll-Konzert. Das bestätigt die Solistin Julia Fischer: "Wieniawskis 1. Violinkonzert gehört mit den Paganini-Konzerten zu den technisch herausforderndsten Konzerten. Tatsächlich habe ich dieses Konzert bislang nie gespielt, sodass es eine Premiere mit dem hr-Sinfonieorchester sein wird - worauf ich mich sehr freue." Das Konzert bildet den Auftakt des "Beethoven 200"-Schwerpunkts des hr-Sinfonieorchesters in dieser Spielzeit und wird am 18. September auch live auf dem YouTube-Kanal des hr-Sinfonieorchesters gestreamt.Isaiah Collier steht Coltrane im Geiste sehr nah, denn ihm liegt, wie John Coltrane auch, das Spirituelle in der Musik am Herzen. Seine Alben handeln von Glauben, Überzeugungen, Weisheit und nicht zuletzt vom afroamerikanischen kulturellen Erbe. Seine Stücke faszinieren durch inhaltlichen Tiefgang und bewegen durch ihre ergreifende Emotionalität. Das Frankfurter Publikum riss er schon bei einem umjubelten Auftritt auf dem Deutschen Jazzfestival mit seiner Band "Chosen Few" von den Sitzen. Bandleader John Beasley hat seine beiden Grammys jeweils für Bestes Arrangement gewonnen. 2025 war sein gemeinsames Album mit der hr-Bigband "Returning to Forever" für einen weiteren Grammy nominiert. Das Album "A Love Supreme" nahm Coltrane 1964 in einer einzigen Session auf. Bis heute wird es oft zitiert und verehrt und ist eines der wahrhaft zeitlosen Meisterwerke des Jazz.Das Konzert am 17. September gibt es zusätzlich als Video-Livestream auf dem YouTube-Kanal der hr-Bigband.hr-SinfonieorchesterGroße Reihe: Beethoven 5Julia Fischer, Violine; Alain Altinoglu, DirigentDatum: Donnerstag, 17. September, 19 Uhr, und Freitag, 18. September, 20 Uhr; Konzerteinführungen jeweils eine Stunde vor BeginnOrt: Alte Oper Frankfurt, Großer SaalTickets: 66/55/44/33/22 Euro (Ermäßigt: 34,50/29/23,50/18/12,50 Euro)Außerdem gilt 10 FOR TEENS - Limitierte Tickets für 10 Euro für alle unter 20 Jahren und das U30-Ticket - für alle unter 30 Jahren unter Telefon 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.dehr-BigbandIsaiah Collier celebrates John ColtraneIsaiah Collier, Saxofon; John Beasley, LeitungDatum: Donnerstag, 17. September, 20 UhrOrt: hr-Sendesaal, Bertramstraße 8, FrankfurtTickets: 29 Euro. Außerdem gibt es Ermäßigungen: 10 FOR TEENS - Limitierte Tickets für alle unter 20 Jahren und das U30-Ticket - für alle unter 30 Jahren unter Telefon 069- 155 2000 oder www.hr-ticketcenter.deDatum: Freitag, 18. September, 20 UhrOrt: Stadttheater, Südanlage 1, GießenTickets: www.stadttheater-giessen.deWeitere Informationen:www.hr-sinfonieorchester.dewww.hr-bigband.dewww.facebook.com/hrsinfonieorchesterwww.facebook.com/hrbigbandwww.youtube.com/hrsinfonieorchesterwww.youtube.com/hrbigbandPressekontakt:PressereferentinIsabel SchadTel.: 069 155 6823E-Mail: isabel.schad@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6351699