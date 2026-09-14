Der KI-Boom bekommt ausgerechnet von seinen wichtigsten Protagonisten Gegenwind. Führende Köpfe der Branche fordern, die Entwicklung künstlicher Intelligenz zu entschleunigen und der Sicherheit mehr Zeit einzuräumen. An den Aktienmärkten löst das neue Zweifel am milliardenschweren Investitionszyklus aus. Noch ist keine Kürzung der KI-Ausgaben angekündigt. Was die KI-Rally gefährdet, könnte für US-Anleihen sogar zum Befreiungsschlag werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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