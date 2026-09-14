Wer bei Ebay Artikel ersteigert und anschließend nicht bezahlt, muss künftig schneller mit Einschränkungen rechnen. Gleichzeitig baut der Marktplatz seine Preisvorschläge für potenzielle Käufer aus und erleichtert Händlern den Versand in Nicht-EU-Länder. Der Onlinemarktplatz Ebay optimiert regelmäßig seine Plattform, um das Einkaufserlebnis für Händler:innen und Käufer:innen zu verbessern. Jetzt schraubt das Unternehmen an zwei Details des Verkaufsprozesses, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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