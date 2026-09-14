Der Bahnhof ist nicht bloß ein Ort zum Ein- und Aussteigen. Ein Forschungsprojekt hat knapp vier Jahre lang untersucht, was das Gebäude und sein Konzept zur Verkehrswende beitragen können. Die erstellten Maßnahmen sollen für mehr Aufenthaltsqualität sorgen. Â Â Wenn man an die Mobilität mit dem Zug denkt, kommen den meisten Reisenden womöglich zunächst Verspätungen, verpasste Anschlüsse oder auch Störungen auf der Strecke in den Kopf. Doch der Bahnhof ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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