Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Vanguard hat mit einem neuen börsengehandelten Fonds (ETF) kurz nach Auflage bereits einen Kassenschlager im Programm, so die Experten von "FONDS professionell".Gerade einmal gut drei Wochen nach dem Handelsstart des Vanguard FTSE Global All-Cap ETF (ISIN IE000VAHTXXX/ WKN A42B1M) am 20. August an mehreren europäischen Börsen habe das Produkt schon mehr als eine Milliarde US-Dollar gesammelt, habe Vanguard mitgeteilt. Damit handle es sich um den rasantesten Start eines Vanguard-Produkts überhaupt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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