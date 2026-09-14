Berlin (ots) -Bisherige Mitglieder der Geschäftsführung übernehmen die Unternehmensleitung nach dem Wechsel von Christoph Eck-Schmidt zur BILD-Gruppe.Florian Reinartz und Karsten Lehmann übernehmen ab sofort als CEOs die Führung von Bonial. Sie folgen auf Christoph Eck-Schmidt, der das Unternehmen seit 2021 erfolgreich als CEO geführt hat und seit dem 1. August 2026 CEO der BILD-Gruppe ist.Florian Reinartz ist seit April 2025 Mitglied der Bonial-Geschäftsführung und leitet als Chief Commercial Officer (CCO) und Chief Marketing Officer (CMO) die Vermarktung und das Marketing in Deutschland und Frankreich. Karsten Lehmann gehört der Geschäftsführung seit 2023 als Chief Product Officer (CPO) an und verantwortet alle produkt- und IT-relevanten Bereiche. In ihren Funktionen haben Reinartz und Lehmann die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet und werden ihre Erfahrung und jeweiligen Verantwortungsbereiche in die gemeinsame Führung von Bonial einbringen.Mark Dekan, Vorstand "Commerce" von Axel Springer: "Mit Florian Reinartz und Karsten Lehmann übernehmen zwei erfahrene Führungskräfte, die Unternehmen und den Markt bestens kennen, die Leitung von Bonial. Ihre komplementären Stärken in Vermarktung und Marketing sowie Produkt und Technologie sind eine hervorragende Voraussetzung für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Dass wir die Führungsaufgabe mit zwei Managern aus den eigenen Reihen besetzen können, spricht für die Erfolgsgeschichte von Bonial."Mit der neuen Doppelspitze setzt Bonial auf Kontinuität in der Unternehmensleitung und die Fortsetzung der strategischen Ausrichtung. Unter der neuen Führung soll insbesondere die Weiterentwicklung des Bonial Retail Marketing Hubs weiter vorangetrieben werden. Die Plattform bietet integrierte Lösungen für ein ganzheitliches digitales Handelsmarketing und ermöglicht Händlern sowie Marken die kanalübergreifende Steuerung ihrer Werbeaktivitäten und eine gezielte Kundenansprache.Über Bonial:Bonial gehört zur Axel Springer SE, einem transatlantischen Medienunternehmen in Familienbesitz mit Standorten u.a. in Berlin und New York. Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store Marketing Partner und Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation in Deutschland und Frankreich. Seit 18 Jahren verbindet Bonial Verbraucherinnen und Verbraucher mit Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle Marketinglösungen für 1.500 namhafte Einzelhändler und verzeichnet aktuell monatlich 14 Millionen Nutzerinnen und Nutzer auf seinen Plattformen kaufDA und MeinProspekt, den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.Pressekontakt:Caroline Jandl-SchulzeDirector Communications & B2B MarketingBonial International GmbHHussitenstraße 32-33,13355 Berlinc.jandl-schulze@bonial.com+49 151 6753 7508Original-Content von: Bonial International GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130394/6351756