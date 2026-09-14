Eine mehrschichtige KI-Schutzplattform, die Bedrohungen über alle Netzwerkdomänen hinweg korreliert und gleichzeitig Teilnehmer in Echtzeit schützt

RICHARDSON, Texas, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Softwareunternehmen, das Cloud-native, KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt, hat heute NetAIShield vorgestellt, sein Framework der nächsten Generation für KI-native Betrugsabwehr. Es wurde entwickelt, um Telekommunikationsnetze und Teilnehmer vor einer zunehmend ausgefeilten Betrugslandschaft zu schützen.

Moderne Betrugsversuche in der Telekommunikation gehen längst über isolierte Angriffe hinaus. Cyberkriminelle orchestrieren mittlerweile koordinierte Kampagnen über Sprach-, Messaging-, Daten- und OTT-Kanäle hinweg. Dabei geben sie sich als Telekommunikationsanbieter, Behörden oder Finanzinstitute aus und nutzen Technologien wie Deepfake-Audio, synthetische Identitäten, SIM-Swapping, SIM-Boxen sowie KI-gestützte Social-Engineering-Methoden. Herkömmliche Betrugsschutzlösungen, die auf die Erkennung von Bedrohungen in einzelnen Netzwerkdomänen ausgelegt sind, bieten nur eine fragmentierte Sicht. Dadurch können zunehmend komplexe Angriffe unentdeckt bleiben.

NetAIShield begegnet dieser Herausforderung mit einer mehrschichtigen KI-Verteidigungsarchitektur, die Netzwerk-Telemetriedaten, Teilnehmerverhalten, Signalisierungsereignisse, Messaging-Informationen und Bedrohungsindikatoren zu einer einheitlichen Echtzeit-Sicht auf Betrugsaktivitäten korreliert. NetAIShield ist darauf ausgelegt, parallel zum bestehendem Sicherheitsportfolio von Mavenir oder als Overlay für Betrugserkennungslösungen von Drittanbietern eingesetzt zu werden. So können Betreiber hochentwickelte Angriffe erkennen, priorisieren und neutralisieren, ohne die bestehende Infrastruktur wesentlich zu beeinträchtigen.

Eine Schlüsselinnovation von NetAIShield ist "AI-Protected Communications", das den Betrugsschutz über das Netzwerk hinaus direkt auf den einzelnen Teilnehmer ausweitet. Während die Sicherheit auf Netzwerkebene die Allgemeinheit schützt, indem sie betrügerischen Datenverkehr identifiziert und blockiert, bevor Anrufe überhaupt durchgestellt werden, finden die schädlichsten Betrugsversuche zunehmend während laufender Gespräche statt. "AI-Protected Communications" schließt diese Lücke mit einem persönlichen KI-Assistenten. Dieser kann unbekannte Anrufer intelligent überprüfen, Gespräche auf Anzeichen von Social Engineering, Deepfake-Stimmimitationen, Finanzbetrug sowie anderes verdächtiges Verhalten überwachen und bei Erkennung von Risiken in Echtzeit eingreifen.

Die Funktion arbeitet transparent auf vorhandenen Endgeräten, ohne neue Hardware zu erfordern, basiert auf der Einwilligung des Teilnehmers und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, indem Anrufer darüber informiert werden, dass sie mit einem KI-gestützten Überprüfungsassistenten interagieren. Vertrauenswürdige Kontakte können die Überprüfung umgehen, während unbekannte Anrufer authentifiziert werden, bevor sie mit dem Teilnehmer verbunden werden. Für einen kontinuierlichen Schutz kann der KI-Assistent während des Anrufs aktiv bleiben, Risiken in Echtzeit bewerten, den Teilnehmer durch dezent im Hintergrund eingespielte Hinweise warnen oder bei Bedarf helfen, betrügerische Gespräche zu beenden oder umzuleiten. Die Plattform lernt kontinuierlich aus neu auftretenden Angriffsmustern und ermöglicht so einen Schutz, der sich dynamisch mit den Betrugstaktiken weiterentwickelt.

NetAIShield basiert auf dem bewährten Sicherheitsportfolio von Mavenir, das bereits in Netzwerken von über 70 Tier-1-Betreibern zum Schutz von weltweit mehr als einer Milliarde Teilnehmern im Einsatz ist. Es steht für die nächste Evolutionsstufe KI-nativer Telekommunikationssicherheit: Netzweite Intelligenz wird mit personalisiertem Echtzeitschutz für Teilnehmer kombiniert, um der rasch wachsenden Bedrohung durch KI-gestützten Betrug wirksam zu begegnen.

Hauptfunktionen

Engine zur einheitlichen Bedrohungskorrelation: Korreliert Bedrohungsinformationen aus Messaging (SpamShield), Sprachkommunikation (CallShield), Datenverkehr (Packet Core) und URL-Bedrohungen (LinkShield). Korreliert Bedrohungsinformationen aus Messaging-Schutz, Sprachschutz, Aktivitäten auf der Datenebene, Signalisierungsinformationen, Teilnehmerverhalten und der Erkennung von URL-Bedrohungen, um koordinierte Betrugskampagnen in Echtzeit zu identifizieren.

Korreliert Bedrohungsinformationen aus Messaging (SpamShield), Sprachkommunikation (CallShield), Datenverkehr (Packet Core) und URL-Bedrohungen (LinkShield). Korreliert Bedrohungsinformationen aus Messaging-Schutz, Sprachschutz, Aktivitäten auf der Datenebene, Signalisierungsinformationen, Teilnehmerverhalten und der Erkennung von URL-Bedrohungen, um koordinierte Betrugskampagnen in Echtzeit zu identifizieren. KI-Sicherheitsagent und geschützte Kommunikation: Prüft Anrufe von unbekannten Anrufern, analysiert deren Absichten, erkennt Social-Engineering-Techniken und KI-generierte Betrugsversuche und stellt Teilnehmern Transkriptionen sowie Handlungsempfehlungen in Echtzeit bereit. Der KI-Assistent kann den Zweck eines Anrufs bestimmen, verdächtiges Verhalten erkennen und Nutzern helfen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, ob sie einen Anruf annehmen, blockieren, ignorieren, umleiten oder eine Nachricht hinterlassen lassen möchten. Kontinuierlicher Anrufschutz: Bei freigegebenen Anrufen kann der AI Security Agent den Anrufer zum Teilnehmer durchstellen und gleichzeitig das Gespräch weiter auf neu auftretende Betrugsindikatoren überwachen. Werden verdächtige Aktivitäten erkannt, darunter Deepfake-Stimmen, Social-Engineering-Versuche oder die Aufforderung zur Preisgabe sensibler Finanzinformationen, kann der Agent den Teilnehmer in Echtzeit warnen.





Teilnehmerinformationen und Reputationsbewertung: Erstellt dynamische Reputationsprofile für Teilnehmer und Geräte anhand von Netzwerk-Telemetriedaten, Betrugsinformationen, Signalen aus Sprachinteraktionen, BSS-Daten und SIM-Swap-Ereignissen, um kompromittierte Geräte, ungewöhnliches Verhalten, ein erhöhtes Betrugsrisiko und neue Angriffsmuster zu erkennen.

Adaptive KI-Betrugserkennung: Entwickelt sich kontinuierlich weiter, indem neu erkannte Betrugsversuche und aufkommende Angriffstechniken analysiert werden. Dadurch können Betreiber sich verändernden, KI-gesteuerten Bedrohungen einen Schritt voraus sein, ohne sich ausschließlich auf statische Regeln und Signaturen zu verlassen.

Unterbrechungsfreie Bereitstellung: Fügt sich ohne Architekturänderungen in bestehende Infrastrukturen ein und lässt sich sowohl in Betrugsmanagement-Plattformen von Mavenir als auch von Drittanbietern integrieren. Dabei wird der Schutz von der Erkennung auf Netzwerkebene bis hin zu den Interaktionen der einzelnen Teilnehmer erweitert.



Ilia Abramov, VP und General Manager, Security Business Unit bei Mavenir: "Betrug ist mittlerweile agentisch, multimodal und zutiefst persönlich geworden. Mit NetAIShield und seinem AI Call Screening Agent bietet Mavenir eine Intelligenzebene, die jedes Bedrohungssignal erfasst und jeden Teilnehmer in Echtzeit schützt."

Besuchen Sie Mavenir bei den folgenden bevorstehenden Veranstaltungen und erfahren Sie, wie NetAIShield Betreiber von reaktiver Abwehr zu KI-gestütztem Schutz führt:

FutureNet Asia 2026, 22. bis 23. September in Singapur: Vereinbaren Sie hier einen Termin



Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als 50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Mavenir - PR-Kontakte:

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