Die CrowdStrike-Aktie befindet sich seit Wochen in einem starken Aufwärtstrend. Ausgehend von seinem Ende Februar markierten Tief bei 86,68 US$ zog der Anteilsschein in der Spitze um mehr als +170% an. Zuletzt gab der Kurs zwar wieder etwas nach, doch zum Start in die neue Woche melden sich die Käufer zurück. Vorbörslich schießt das Papier um mehr als 5% hinauf. Das steckt hinter dem Kursfeuerwerk und so sollten sich Anleger nun verhalten. KI-Bedenken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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