Die Siltronic-Aktie muss am Montag einen deutlichen Kursverlust von rund -9% hinnehmen und notiert aktuell bei 68,30 €. Belastet wird die Aktie unter anderem durch aktuelle Diskussionen über mögliche Risiken und die weitere Entwicklungsgeschwindigkeit der Künstlichen Intelligenz. Auch unabhängig davon befindet sich Siltronic seit dem Hoch im Juni bei rund 105 € in einem anhaltenden Abwärtstrend. Hier stellt sich die Frage: Geht der Abwärtstrend weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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