Schwedt/Stettin (ots) -- Im deutsch-polnischen Medizinstudiengang der Pommerschen Medizinischen Universität Stettin sind kurzfristig Studienplätze frei geworden- Studienstart noch zum Wintersemester 2026/27 möglichWer Medizin studieren möchte und bislang keinen Studienplatz bekommen hat, erhält jetzt noch einmal eine kurzfristige Chance: Im Asklepios-Programm der Pommerschen Medizinischen Universität (PUM) in Stettin sind kurzfristig einzelne Studienplätze für das bereits bevorstehende Wintersemester 2026/27 frei geworden.Der Grund: Einige bereits zugelassene Bewerberinnen und Bewerber hatten sich parallel an mehreren Hochschulen beworben und sich nach weiteren Zusagen für einen anderen Studienort entschieden. Dadurch können nun kurzfristig weitere Studieninteressierte nachrücken."Für Bewerberinnen und Bewerber, die in diesem Jahr eigentlich schon mit dem Medizinstudium beginnen wollten, kann sich damit sehr kurzfristig noch eine Tür öffnen", sagt Prof. Dr. med. Rüdiger Heicappell, Koordinator des Asklepios-Programms. "Wer Interesse hat, sollte sich möglichst umgehend bei uns melden."Das deutsch-polnische Studienprogramm besteht bereits seit 2013. Die ersten drei Studienjahre absolvieren die Studierenden an der Pommerschen Medizinischen Universität in Stettin. Der Unterricht findet in englischer Sprache statt. Die anschließende klinische Ausbildung erfolgt in Deutschland an Asklepios-Partnerkrankenhäusern. Das insgesamt sechsjährige Studium führt zu einem europäischen medizinischen Hochschulabschluss und ermöglicht nach erfolgreichem Abschluss die Beantragung der ärztlichen Approbation in Deutschland.Das Programm bietet damit eine Alternative für Studieninteressierte, die Medizin studieren möchten, aber keinen Studienplatz an einer deutschen Universität erhalten haben. Gleichzeitig bleiben die Studierenden durch den klinischen Teil des Studiums eng an das deutsche Gesundheitswesen angebunden.Jetzt kurzfristig Kontakt aufnehmenDa das Wintersemester unmittelbar bevorsteht, ist eine schnelle Kontaktaufnahme erforderlich. Interessierte an einem der noch verfügbaren Studienplätze können sich ab sofort direkt und unkompliziert per E-Mail an die Koordination des Studienprogramms wenden:Prof. Dr. med. Rüdiger HeicappellKoordinator des Asklepios-ProgrammsÄrztlicher DirektorASKLEPIOS Klinikum Uckermark GmbHr.heicappell@asklepios.comoderGrit MahnkeSekretariat Ärztlicher DirektorASKLEPIOS Klinikum Uckermark GmbHg.mahnke@asklepios.comInteressierte erhalten kurzfristig Auskunft darüber, ob noch ein Studienplatz verfügbar ist und welche Voraussetzungen und Unterlagen für eine Bewerbung erforderlich sind.Weitere Informationen:Asklepios-Studienprogramm Humanmedizin an der Pommerschen Medizinischen Universität Stettin (PUM) (https://ots.de/Ve7SDM)Pressekontakt:Kontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/gesundheitsmagazinwww.youtube.com/asklepiosklinikende.linkedin.com/company/asklepioswww.instagram.com/asklepioskliniken/www.facebook.com/asklepiosklinikenwww.tiktok.com/@asklepiosklinikenAnmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/6351783