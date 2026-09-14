Kommentar zur anstehenden Fed-Sitzung von Dr. Björn Ohl, Ökonom der apoBank Wir gehen inzwischen davon aus, dass die Fed den Leitzinskorridor auf ihrer Sitzung am Mittwoch um 25 Basispunkte anheben wird. Für diese erwartete Leitzinserhöhung sprechen aus unserer Sicht vor allem markttechnische und institutionelle Gründe, weniger hingegen eine ökonomische Notwendigkeit. Nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für August und der überwiegend hawkish interpretierten Jackson-Hole-Rede von Fed-Vorsitzendem Warsh haben sich die Marktteilnehmer mit hoher Wahrscheinlichkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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