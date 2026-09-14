EQS Stimmrechtsmitteilung: HUGO BOSS AG

HUGO BOSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



14.09.2026 / 15:30 CET/CEST

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Mit Schreiben vom 14. September 2026, eingegangen am selben Tag, wurde der HUGO BOSS AG gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 WpHG aufgrund Änderung der Ziele im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt:



Wir nehmen Bezug auf die Mitteilung des Inhabers wesentlicher Beteiligungen nach § 43 Abs. 1 WpHG vom 8. Juni 2026.



Wir teilen Ihnen im Namen von Michael Ashley, der Mash Holdings Topco Limited, der Mash Holdings Limited, der Mash Beta Limited und der Frasers Group plc gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 WpHG eine Änderung im Hinblick auf die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele hinsichtlich der Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs-, und Aufsichtsorgangen der Hugo Boss AG nach § 43 Abs. 1 Nr. 3 WpHG wie folgt mit:



1. Zu den mit dem Erwerb von Stimmrechten verfolgten Zielen:

Die Frasers Group plc ("Frasers") teilt hiermit mit, dass sie nach dem erfolgreichen Abschluss ihres freiwilligen Übernahmeangebots Gespräche mit Herrn Stephan Sturm, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Hugo Boss AG, über die Zusammensetzung des und eine Aufstockung der Vertretung von Frasers im Aufsichtsrat der Hugo Boss AG aufgenommen hat.



Beide Seiten sind gemeinsam der Auffassung, dass dies - da die Hugo Boss AG - ein neues Kapitel ihrer Unternehmensgeschichte aufschlägt - ein geeigneter Zeitpunkt für einen geordneten Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats ist und dafür, dass neben Michael Murray, dem Vorstandsvorsitzendem von Frasers, eine zweite von Frasers vorgeschlagene Person Aufsichtsratsmitglied wird.



Frasers und Herr Sturm haben sich daher einvernehmlich darauf verständigt, dass Herr Sturm sein Amt als Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats niederlegt, sobald dies nach den Regularien der Hugo Boss AG möglich ist. Darüber hinaus strebt Frasers die Bestellung von Robert Palmer als weiteres Mitglied des Aufsichtsrats an.



Frasers dankt Herrn Sturm für sein Engagement für die Hugo Boss AG als Vorsitzender des Aufsichtsrats und beabsichtigt, auch in Zukunft mit ihm zusammenzuarbeiten.

Im Übrigen sind die in der Mitteilung vom 8. Juni 2026 dargestellten Ziele unverändert.



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