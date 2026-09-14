Batteriespeicher sind derzeit einer der wachstumsstärksten Bereiche der US-Energiewirtschaft. Doch fast alle neuen Systeme nutzen Zellen aus China - genau die will die Regierung nun aus sensiblen Netzprojekten verdrängen. Im zweiten Quartal dieses Jahres erreichten die Batteriespeicher-Installationen in den USA einen neuen Rekord. Insgesamt wurden 20,2 Gigawattstunden an neuer Speicherkapazität in Betrieb genommen, heißt es in dem von Benchmark Mineral ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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