Die KI-Branche steht plötzlich unter Beschuss, und die Börse reagiert sofort. Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic, schlägt Alarm: Ein KI-Schwarm könnte seiner Einschätzung nach in sechs bis zwölf Monaten in der Lage sein, das gesamte Internet zu übernehmen, mit einem potenziellen Schaden von Hunderten Milliarden US$. Amodei rief die Branche dazu auf, die Entwicklung der leistungsfähigsten Modelle zu verlangsamen. Nasdaq unter Druck Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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