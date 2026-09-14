Bernstein Research lässt die Bewertung der Mercedes-Benz-Aktie unverändert. Das Analysehaus aus den USA bestätigt die Einstufung "Market-Perform" mit einem Kursziel von 56 €. Analyst Harry Martin traf sich mit dem Finanzchef der Stuttgarter und fasste seine Erkenntnisse am Montag in einer Studie zusammen. China bleibt schwieriges Terrain Im Reich der Mitte kämpft Mercedes-Benz mit denselben Widrigkeiten wie die gesamte Branche. Preisdruck, rückläufige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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