An einem Tag, an dem der Technologiesektor allgemein unter starken Verkaufsdruck gerät, kann sich die ServiceNow-Aktie als einer der besten Werte im S&P 500 behaupten und legt um gut +5% zu. Was steckt hinter dem Kurssprung des Software-Konzerns gegen den Markt und können Anleger von einer Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends ausgehen? Rotation im Technologiesektor Der Kursanstieg der ServiceNow-Aktie ist in erster Linie auf eine Rotation innerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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