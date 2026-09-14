Die Zapfsäulen brechen Rekorde, und das Tempo erschreckt. Am Sonntag kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,273 €, das waren 1,7 Cent mehr als am Freitag. Diesel legte gleich um 3,5 Cent zu und kam auf 2,404 € pro Liter, damit fehlten nur noch 4,3 Cent zum Allzeithoch aus dem April. In zwei Wochen um mehr als 20 Cent gestiegen Noch am 30. August war E10 rund 12 Cent billiger, Diesel sogar gut 20 Cent. In kaum zwei Wochen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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