Köln (ots) -Dieser Abend gehört dem Kölner Treff! Volle sechs Stunden im Zeichen einer Talkshow-Institution, die aus dem WDR nicht wegzudenken ist: Vor 50 Jahren ging der Kölner Treff mit einem mutigen Konzept erstmals auf Sendung. Die Moderatoren der ersten Stunde waren die Gründerväter Alfred Biolek und Dieter Thoma. Nach einer langen Verschnaufpause startete Bettina Böttinger 2006 erfolgreich die Neuauflage. In ihrer jetzigen Form begeistert die traditionsreiche WDR-Talkshow bereits seit zwei Jahrzehnten, aktuell mit Susan Link und Micky Beisenherz.Ingmar Cario, kommissarischer Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung gratuliert dem Team zu diesem Jubiläum: "Für mich ist der Kölner Treff Unterhaltung im besten Sinne. Immer freitags haben wir eine Verabredung mit Menschen, die was erlebt haben, die berühren, überraschen, inspirieren und zum Nachdenken anregen - mit Susan Link und Micky Beisenherz als wunderbare Gastgeber. Begegnung gelingt hier zwischen Prominenten und Publikum, zwischen unterschiedlichen Lebenswelten und oft auch zwischen verschiedenen Generationen. Ein Stück WDR- und Zeitgeschichte aus Nordrhein-Westfalen."Der WDR startet die Party am 18. September um 20:15 Uhr mit einer zweistündigen Live-Ausgabe des Kölner Treff. Mit Carolin Kebekus, Guido Maria Kretschmer, Jörg Pilawa, Motsi Mabuse, Tommi Schmitt und Senta Berger begrüßen Susan Link und Micky Beisenherz prominente Gäste, die dem Kölner Treff auf ganz unterschiedliche Weise verbunden sind.Flashback: "50 Jahre Kölner Treff - die Doku"Danach geht die Zeitreise erst richtig los: Ab 22:30 Uhr nimmt die 45-minütige Sendung "50 Jahre Kölner Treff - Die Doku" die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise durch fünf Jahrzehnte Fernseh- und Zeitgeschichte. Seltene Archivfunde, persönliche Erinnerungen und Blicke hinter die Kulissen erzählen davon, wie sich der Kölner Treff über die Jahre neu erfunden hat.Echte Raritäten: "Echt jetzt, Kölner Treff?!"Was passiert, wenn Fernsehgeschichte auf den Blick von heute trifft? Für "Echt jetzt, Kölner Treff?!" (23:15 - 00:15 Uhr) öffnet der WDR sein Archiv und zeigt Ausschnitte, die verblüffen, berühren, amüsieren - und manchmal auch irritieren. Menschen, die mit der Sendung groß geworden sind, treffen auf Vertreterinnen und Vertreter der Gen Z, für die der Kölner Treff eher ein Stück Mediengeschichte ist.Für Nachtschwärmer: Kölner Treff - Best-of "TV Darlings"Eine weitere Besonderheit schließt den Abend in den frühen Morgenstunden ab. Ein Wiedersehen mit Publikumslieblingen: Das Kölner Treff-Best-of "TV Darlings" (00:15 - 02:15 Uhr) bringt unvergessene Auftritte aus den letzten 20 Jahren Sendungsgeschichte zurück auf den Bildschirm. Die besondere Ausgabe erinnert an Gäste, die mit Charme, Witz, Offenheit und außergewöhnlichen Geschichten für Gesprächsstoff gesorgt haben. Darunter sind Begegnungen mit Mario Adorf, Mariele Millowitsch, Hardy Krüger Senior, Anke Engelke, Hannelore Elsner, Iris Berben, Bastian Pastewka, Guido Maria Kretschmer und vielen weiteren bekannten Gesichtern, die das Publikum über Jahrzehnte bewegt, überrascht und bestens unterhalten haben.Übersicht Jubiläumsabend zum Kölner Treff:20:15 - 22:15 Uhr LIVE!: "50 Jahre Kölner Treff - Die große Jubiläumsausgabe"22:30 - 23:15 Uhr: "50 Jahre Kölner Treff - die Doku"23:15 - 00:15 Uhr: "Echt jetzt Kölner Treff?!"00:15 - 02:15 Uhr: "Kölner Treff - Best of "TV Darlings""Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100EMail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6351878