Fulda (ots) -Kollaborative Roboter, sogenannte Cobots, versprechen Entlastung und stabile Prozesse. Ob sie im Mittelstand wirtschaftlich arbeiten, entscheidet sich jedoch nicht im Prospekt, sondern in der Fertigung. In Fulda können Unternehmen den Praxistest vor der Investition machen.Der Ersatz einer beschädigten Maschinenwelle kann mehrere zehntausend Euro kosten. In einer Laserschweißanlage in Fulda führt ein Cobot den Schweißkopf millimetergenau über die defekte Stelle. Material wird dort aufgetragen, wo es fehlt. Anschließend lässt sich das Bauteil in der Metallbearbeitung wieder auf Maß bringen. Der Roboter ist in diesem Moment kein Ausstellungsstück, sondern Teil eines konkreten Instandsetzungsprozesses.Solche Anwendungen zeigen, warum sich der Blick auf Robotik im Mittelstand verändert. Lange galten Roboter als Technik für große Serien und abgeschottete Fertigungszellen. Kollaborative Systeme sind kompakter, lassen sich für wechselnde Aufgaben einrichten und können Beschäftigte direkt im Prozess unterstützen. Doch aus technischer Machbarkeit folgt noch kein wirtschaftlicher Nutzen.Christopher Schaus erlebt diese Lücke regelmäßig. Der Geschäftsführer und Inhaber der WEMAG GmbH & Co. KG betreibt am Unternehmenssitz in Fulda unter anderem ein Schweißtechnik- und Robotikzentrum. "Wir sehen in Robotern Lösungen für den Fachkräftemangel, sinkende Margen unserer Kunden und Technologielücken, insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen", sagt er. Zugleich warnt er davor, sich von einer gelungenen Standardvorführung täuschen zu lassen: "Ob ein einzelnes Gerät in die technische Umgebung und organisatorischen Abläufe passt, darf nicht erst nach dem Kauf auffallen."Warum der Roboterarm nicht genügtEin Cobot kann schweißen, greifen, palettieren, schleifen, schrauben oder Maschinen beschicken. Ob daraus ein stabiler Prozess wird, hängt jedoch vom Umfeld ab. Greifer, Sensorik, Bildverarbeitung, Software und Sicherheitstechnik müssen zum Werkstück und zu den Abläufen passen. Auch nüchterne betriebliche und technische Größen spielen eine Rolle: Stückzahlen, Rüstzeiten, Variantenvielfalt, Platzbedarf, Schulungsaufwand und Wartung.Gerade bei kleineren Losgrößen kann Flexibilität wichtiger sein als maximale Geschwindigkeit. Beim Schweißen übernimmt ein Cobot beispielsweise wiederkehrende Bahnen, während eine Fachkraft die Anwendung vorbereitet, den Prozess überwacht und anspruchsvolle Arbeiten ausführt. Automatisierung verschiebt damit Tätigkeiten, statt Menschen pauschal zu ersetzen. Sie kann Kapazitäten sichern und körperlich belastende Arbeit reduzieren - vorausgesetzt, der neue Ablauf funktioniert auch dann, wenn Bauteile wechseln oder Störungen auftreten.Deshalb beginnt die Beratung bei der WEMAG in Fulda nicht mit der Frage nach dem gewünschten Fabrikat. Das Unternehmen arbeitet mit mehreren Herstellern und Systemintegratoren zusammen. Entscheidend ist zunächst, welcher Engpass im Betrieb tatsächlich gelöst werden soll und welche Randbedingungen gelten.Der Test beginnt mit dem Teil des KundenUnternehmen können deshalb eigene Bauteile, Werkstücke und Aufgabenstellungen in das Testzentrum mitbringen. Dort zeigt sich, ob ein Greifer das Teil zuverlässig fasst, wie sauber eine Schweißnaht läuft oder welche manuellen Schritte weiterhin nötig sind. "Wir testen konkret am Objekt und am Problem des Kunden", so Schaus. Auch Fragen, die in einer Präsentation leicht untergehen, werden sichtbar: Reicht der vorhandene Platz? Wie aufwendig ist das Umrüsten? Lässt sich die Anlage von den eigenen Beschäftigten bedienen? Das Spektrum reicht von Schweißanwendungen über Pick and Place und Palettierung bis zum Schleifen, Schrauben und zur Maschinenbeschickung. Ein geeigneter Prozess kann zunächst als Pilot aufgebaut werden. Erst wenn die Anwendung mit realen Teilen stabil läuft, lässt sich seriös über Investition und Skalierung sprechen.Dabei profitiert WEMAG von der eigenen industriellen Praxis. Zum Unternehmen gehören neben dem Werkzeug- und Maschinenhandel sowohl eine Metallbearbeitung mit Schwerpunkt Zerspanung als auch ein Logistikzentrum. Automatisierung mittels Cobots wird in beiden Bereichen selbst eingesetzt. "Wir wissen, was wir verkaufen und wo der maximale Nutzen erzielt werden kann", sagt Schaus. Das ist ein anderer Blick als der reine Produktvertrieb: Bedienbarkeit, Instandhaltung und Prozesssicherheit erhalten mindestens dieselbe Relevanz wie Reichweite oder Traglast.Ein Tag für den EinstiegEinen Überblick über Anwendungen und Anbieter bietet am 27. Oktober 2026 die Cobots4You im Vogel Convention Center Würzburg. WEMAG nimmt als Business Partner Gold an der Conference Expo teil. Von 9.30 bis 15.30 Uhr geht es unter anderem um Wirtschaftlichkeit, Programmierung, Sicherheit und Integration kollaborativer Roboter. Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung unter www.cobots4you.com/wuerzburg möglich.Dieser Veranstaltungstag kann Orientierung geben und Expertise vermitteln. Anschließend kann die Technik in Fulda oder direkt im Unternehmen beweisen, dass sie zum Werkstück, zu den Beschäftigten und zum Geschäftsmodell passt - so konkret wie der Cobot, der in Fulda eine beschädigte Maschinenwelle wieder für die Bearbeitung vorbereitet.Wer nicht an der Cobots4You in Würzburg teilnehmen kann, kann auch einen individuellen Praxistermin im Fuldaer Schweißtechnik- und Robotikzentrum buchen. Weitere Informationen dazu gibt es unter https://www.wemag.de/de/produktgruppen/robotik/.HintergrundDie WEMAG GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Fulda und weiteren Standorten in Aschaffenburg, Bochum, Kassel, Siegen und Zella-Mehlis ist einer der führenden Werkzeughändler und Technikdienstleister in der Mitte Deutschlands. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter. Zur WEMAG gehören neben dem klassischen Werkzeughandel für Gewerbe- und anspruchsvolle Privatkunden auch die WEMAG Metallbearbeitung GmbH & Co. KG, ein Zerspanungsbetrieb, der komplexe Einzelteile und Kleinserien fertigt, sowie ein Logistikzentrum und der offizielle Partner-Fanshop von Eintracht Frankfurt für die Region Osthessen. Das Unternehmen bedient alle Vertriebswege vom stationären Handel über die großen Handelsplattformen und einen eigenen Web-Shop bis hin zu einem weitverzweigten Export-Geschäft und individuellen, integralen Schnittstellen für Großkunden. Die WEMAG engagiert sich sozial und gesellschaftlich insbesondere für die Kinder- und Jugendarbeit sowie für den Sport. Weitere Informationen gibt es unter www.wemag.de.Pressekontakt:WEMAG GmbH & Co. KGWeserstraße 2436043 FuldaTel.: +49 661 94 60-0Mail: wemag@wemag.deWeb: www.wemag.deFür technische oder redaktionelle Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Medienbeauftragten Falk S. Al-Omary unter +49 171 2023223 oder f.al-omary@wemag.deOriginal-Content von: WEMAG GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179491/6351873